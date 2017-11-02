Анонсы: Cubot H3 первый 5-дюймовый смартфон с аккумулятором 6000 мАч

02.11.2017, MForum.ru

Ассортимент Cubot пополнился моделью H3. Отличительная особенность устройства сочетание 5-дюймового дисплея с аккумулятором емкостью 6000 мАч, что в режиме повседневного обеспечивает Cubot H3 2-3 дня автономной работы.

Перечень основных спецификаций Cubot H3 включает в себя чипсет MediaTek MT6737 c 4-ядерным процессором, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, слот microSD и два SIM-слота. Разрешение экрана – 1280х720 точек. Cubot H3 оснащен сдвоенной камерой на задней панели (16 + 0,3 Мп) и 8 Мп камерой спереди. Сейчас Cubot H3 доступен на AliExpress за $124,49, но в честь празднуемого 11.11 в Китае Дня холостяка его можно будет приобрести за $109,49.