Слухи: Cubot X30 – самый доступный смартфон с пентакамерой

20.07.2020, MForum.ru

27 июля компания Cubot планирует представить смартфон X30. Ключевое отличие новинки – использование пентакамеры, включающей в себя 5 датчиков изображения. Разрешение основного сенсора составит 48 Мп, широкоугольного – 16 Мп.

Также в активе Cubot X30 будет присутствовать отдельный сенсор для макросъемки и два вспомогательных сенсора. Спецификации Cubot X30 включают в себя 6,2-дюймовый дисплей разрешением 1080 х 2310 пикселей, чипсет Helio P60, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и ОС Android 10. Цена варианта 6+128 Гб составит $149, а версия 8+256 Гб оценена в $179.