Анонсы: Realme Pad Slim замечен в индийском Flipkart

MForum.ru
04.01.2023,
Realme Pad, Pad Mini и Pad X — три планшета Realme, которые уже доступны в Индии. Похоже, что Realme Pad Slim может стать названием следующего планшета, который выйдет на индийский рынок. Новый планшет указан на Flipkart как «скоро появится».
Устройство оснащено 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Он поддерживает подключение Wi-Fi и 4G LTE. Pad Slim, скорее всего, появится в золотом и сером цветах.
Остальные характеристики Realme Pad Slim идентичны оригинальным Realme Pad, дебютировавшим в сентябре 2021 года. Оригинальная модель оснащена 10,4-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2000 x 1200 пикселей. Она имеет 8-мегапиксельную камеру спереди и еще одну 8-мегапиксельную камеру сзади.
Основа «железа» – чипсет Helo G80. За автономность отвечает батарея емкостью 7100 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Устройство работает на достаточно старой ОС Android 11. Информации о реальной цене устройства пока нет (цифра на скриншоте к реальности имеет далекое отношение), также Realme пока не подтвердила появление Realme Pad Slim. Вероятная дата анонса – 9 января.
© Антон Печеровый,
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