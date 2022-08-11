Анонсы: На российской рынке появился смартфон Infinix Note 12 NFC G88

MForum.ru
11.08.2022,
Компания Infinix вывела на российский рынок смартфон Infinix Note 12 NFC G88. Аппаратная платформа в лице MediaTek Helio G88 и наличие поддержки NFC нашло отражение в названии модели.
Также набор спецификаций Infinix Note 12 NFC G88 включает в себя 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с пиковой яркостью 1000 нит, 6 Гб ОЗУ (+5 Гб виртуальной памяти), 128 Гб встроенной памяти, тыловую камеру с основным сенсором разрешением 50 Мп (вспомогательные 2 Мп + 0,3 Мп), 16 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. ОС – Android 11 c фирменной оболочкой Infinix XOS 10.6. Цена Infinix Note 12 NFC G88 в России составит 18 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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