Слухи: Появились подробности об ASUS Zenfone 8 mini

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Слухи: Появились подробности об ASUS Zenfone 8 mini

19.04.2021, MForum.ru

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В сети появилась очередная порция слухов о смартфоне ASUS Zenfone 8 mini. Новинка будет базироваться на чипсете Qualcomm Snapdragon 888, получит 64 Мп основной сенсор тыловой камеры и 12 Мп сенсор с широкоугольной оптикой.

Слухи: Появились подробности об ASUS Zenfone 8 mini

Впрочем, ключевое отличие ASUS Zenfone 8 mini заключается в другом. Аппарат будет очень компактен, а диагональ дисплея составит 5,92-дюйма. Впрочем, об уменьшение коснется только размеров смартфона, а не его параметров. Разрешение экрана – 2400х1080 точек, а объем ОЗУ – 16 Гб (видимо речь идет о топовой версии). Ждем остальные подробности об этом весьма интересном устройстве.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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