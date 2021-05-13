Анонсы: ASUS Zenfone 8 Flip – смартфон с поворотной камерой

MForum.ru
13.05.2021,
Второй новинкой ASUS стал смартфон Zenfone 8 Flip, получивший откидной блок со строенной камерой. За счет возможности поворота модуля камер его можно использовать в качестве как тыловой, так и в качестве фронтальной камеры.
Конфигурация камеры новинки аналогична Zenfone 7 и включает в себя основной 64 Мп сенсор, 12 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 8 Мп сенсор с теле-фото объективом, обеспечивающим трехкратный оптический зум.
Спецификации ASUS Zenfone 8 Flip включают в себя 6,67-дюймовый Samsung AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 888, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 Тб и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей устройства. Также отметим многофункциональную кнопку включения питания, которую можно настроить на запуск любого приложения по долгому нажатию. ОС – Android 11 с оболочкой ZenUI 8. Цена новинки со 128 Гб встроенной памяти в Европе составит 799 евро.
© Антон Печеровый,
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