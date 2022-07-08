Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9

MForum.ru

Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9

08.07.2022, MForum.ru

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В сеть попали маркетинговые материалы, связанные со смартфоном ASUS Zenfone 9. Утечка раскрыла внешний вид новинки и ее основные технические характеристики. Ставку производитель делает на компактность при мощном железе.

Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9

ASUS Zenfone 9 будет оснащен 5,9-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung с частотой обновления 120 Гц, а его сердцем станет чипсет Snapdragon 8+ Gen 1.Емкость аккумулятора составит 4300 мАч, дактилоскопический сенсор разместится на боковой грани. Также известно о сохранении 3,5 мм аудиоразъема и защите от влаги по классу IP68. Судя по фото, камера будет сдвоенной, информации о параметрах пока нет. Как и данных о сроках анонса. Впрочем, скорее всего, он состоится в ближайшее время.

Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9

Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9

Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9

Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9

Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9

Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9

Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9

Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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