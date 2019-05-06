Слухи: Asus Zenfone 6 получит выдвижную фронтальную камеру?

MForum.ru
06.05.2019,
Вполне возможно, что разнообразные вырезы в дисплее скоро станут уделом исключительно недорогих смартфонов, а для устройств более высокого класса стандартом могут стать выдвижные модули камер. Например, такую камеру может получить Asus Zenfone 6, тизером которого поделился производитель.
Подробностей об этом смартфоне пока немного. Известно, что Asus Zenfone 6 может получить экран с соотношением сторон FullHD+, чипсет Snapdragon 855, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и Android 9 Pie. С учетом слогана «Брось вызов привычному», у новинки должны быть интересные «фишки», включая фоточасть, подробности о которой не раскрываются. Анонс Asus Zenfone 6 состоится 16 мая.
© Антон Печеровый,
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