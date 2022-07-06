Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально

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Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально

06.07.2022, MForum.ru

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Компания ASUS анонсировала новые устройства игрового семейства – ROG Phone 6 и 6 Pro. Новинки получили чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 с продвинутой системой охлаждения.

Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально

Во время 30 минутного теста в Genshin Impact чипсет не нагревался выше 44,2 градуса Цельсия, обеспечивая средний fps на уровне 59,4.

Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально

В качестве аксессуара новинки получат съемный кулер Aeroactive Cooler 6, который может дополнительно снизить их температуру (еще на 25 градусов Цельсия). В течение 60-минутной тестовой игры в Genshin Impac при использовании Aeroactive Cooler 6 при среднем fps 59,7 нагрев не превысил 37,2 градусов. Цельсия. Результат новинки в AnTuTu - 1 125 983 баллов.

Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально

Важным обновлением стал дисплей, максимальная частота обновления которого выросла до 165 Гц, а скорость опроса сенсора – до 700 Гц. Сам экран представляет собой 6,78-дюймовую матрицу AMOLED E4 от Samsung. Разрешение экрана 2448 x 1080 точек. Фронтальная камера разрешением 12 Мп размещена в рамке смартфона, дактилоскопический сенсор встроен в диполей.

Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально

Также отметим ультразвуковые кнопки AirTrigger 6 на боковой грани, которые могут распознавать не только нажатия, но и разнообразные жесты. Еще одной игровой функцией является режим гироскопического управления. Завершают портрет игрового устройства - улучшенный линейный вибромотор и мощные стереодинамики.

Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально

На задней панели ROG Phone 6 Pro находится вспомогательный дисплей, служащий для отображения уведомлений, информации о заряде аккумулятора и т.д. Так же на него можно вывести анимированную заставку.

Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально

Другим отличием ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro являются объемы памяти. Обычный ROG Phone 6 поставляется с 12 или 16 Гб ОЗУ и 256 или 512 Гб встроенной памяти, тогда как Pro-версия получили 18 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально

Тыловая камера ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представляет собой связку основного сенсора разрешением 50 Мп, 13 Мп сенсора с широкоугольной оптикой и 5 Мп сенсора для макросъемки.

Емкость АКБ – 6000 мАч, мощность быстрой зарядки – 65 Вт. Причем разъем USB Type C двойной, они находятся как снизу, так и на боковой грани.

Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально

Цена ASUS ROG Phone 6 Pro составляет 1249 евро за конфигурацию 18+512 Гб. Смартфон доступен только в белом цвете. Базовый ROG Phone 6, в черном и белом цветах, с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти оценен в 999 евро.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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