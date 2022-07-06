Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально

MForum.ru
06.07.2022,
Компания ASUS анонсировала новые устройства игрового семейства – ROG Phone 6 и 6 Pro. Новинки получили чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 с продвинутой системой охлаждения.
Во время 30 минутного теста в Genshin Impact чипсет не нагревался выше 44,2 градуса Цельсия, обеспечивая средний fps на уровне 59,4.
В качестве аксессуара новинки получат съемный кулер Aeroactive Cooler 6, который может дополнительно снизить их температуру (еще на 25 градусов Цельсия). В течение 60-минутной тестовой игры в Genshin Impac при использовании Aeroactive Cooler 6 при среднем fps 59,7 нагрев не превысил 37,2 градусов. Цельсия. Результат новинки в AnTuTu - 1 125 983 баллов.
Важным обновлением стал дисплей, максимальная частота обновления которого выросла до 165 Гц, а скорость опроса сенсора – до 700 Гц. Сам экран представляет собой 6,78-дюймовую матрицу AMOLED E4 от Samsung. Разрешение экрана 2448 x 1080 точек. Фронтальная камера разрешением 12 Мп размещена в рамке смартфона, дактилоскопический сенсор встроен в диполей.
Также отметим ультразвуковые кнопки AirTrigger 6 на боковой грани, которые могут распознавать не только нажатия, но и разнообразные жесты. Еще одной игровой функцией является режим гироскопического управления. Завершают портрет игрового устройства - улучшенный линейный вибромотор и мощные стереодинамики.
На задней панели ROG Phone 6 Pro находится вспомогательный дисплей, служащий для отображения уведомлений, информации о заряде аккумулятора и т.д. Так же на него можно вывести анимированную заставку.
Другим отличием ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro являются объемы памяти. Обычный ROG Phone 6 поставляется с 12 или 16 Гб ОЗУ и 256 или 512 Гб встроенной памяти, тогда как Pro-версия получили 18 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти.
Тыловая камера ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представляет собой связку основного сенсора разрешением 50 Мп, 13 Мп сенсора с широкоугольной оптикой и 5 Мп сенсора для макросъемки.
Емкость АКБ – 6000 мАч, мощность быстрой зарядки – 65 Вт. Причем разъем USB Type C двойной, они находятся как снизу, так и на боковой грани.
Цена ASUS ROG Phone 6 Pro составляет 1249 евро за конфигурацию 18+512 Гб. Смартфон доступен только в белом цвете. Базовый ROG Phone 6, в черном и белом цветах, с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти оценен в 999 евро.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S в России доступен для предзаказа / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S и 5S Pro представлены официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: ASUS представил Smartphone for Snapdragon Insiders / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5 появился в России / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 8 Flip – смартфон с поворотной камерой / MForum.ru
06.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S Ultra – фотофлагман с 1-дюймовым сенсором / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S и 12S Pro – смартфоны на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 7 Pro – недорогие смарт-часы / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 10 и Nova 10 Pro представлены официально / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты планы Motorola по выпуску новых смартфонов / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 7 Pro получит встроенный GPS / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 22 Pro – смартфон для метавселенной / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12 Lite со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Nokia G11 Plus с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Мини-смартфон Cubot Pocket доступен для покупки по всему миру / MForum.ru
30.06. [Новинки] Слухи: iQOO 10 Pro с быстрой зарядкой 200 Вт замечен в TENAA / MForum.ru
29.06. [Новинки] Анонсы: Gigaset GS5 Lite представлен официально / MForum.ru
28.06. [Новинки] Анонсы: LeTV Y1 Pro появился в продаже за $75 / MForum.ru
27.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi 12T / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: POCO X4 GT на MediaTek Dimensity 8100 представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: POCO F4 с 64 Мп камерой с OIS представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Это интересно: Цены Nothing Phone (1) на аукционе превысили $2600 / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: iQOO U5e на базе Dimensity 700 представлен официально / MForum.ru
22.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о семействе iQOO 10 / MForum.ru