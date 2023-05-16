Слухи: Появились изображения iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro

MForum.ru
16.05.2023,
23 мая iQOO планирует представить серию Neo 8, впервые добавляя модель Pro в линейку Neo. Недавно в сети появились просочившиеся изображения iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro, демонстрирующие их задние панели.
Оба смартфона оснащены прямоугольным модулем камеры. Neo 8 Pro имеет маркировку «OIS», намекая на возможную эксклюзивность оптической стабилизации изображения для модели Pro. Задняя часть Neo 8 представляет собой глянцевую панель зеленого оттенка, а модель Pro — оранжевого оттенка с кожаной отделкой.
Предполагается, что iQOO Neo 8 Pro будет оснащен чипсетом Dimensity 9200+, восьмиъядерным процессором, построенным по 4-нанометровому техпроцессу. Сообщается, что это устройство набрало самый высокий балл AnTuTu среди всех устройств Android – 1 363 206 баллов. Стандартный Neo 8 может быть построен на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1.
Ожидается, что оба смартфона будут оснащены 6,78-дюймовыми AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц, а их камеры могут включать 50-мегапиксельный основной датчик и 16-мегапиксельную фронтальную камеру. По слухам, оба устройства оснащены батареями емкостью 5000 мАч.
iQOO тизерит, что серия Neo 8 будет оснащена собственным чипом V1+. Этот чип, который будет присутствовать как в Neo 8, так и в Neo 8 Pro, обещает визуальное улучшение, снижение энергопотребления и улучшение фотографии. Чип V1+ имеет встроенную высокоскоростную кэш-память объемом 32 МБ и поддерживает три алгоритма, способных достигать максимальной частоты обновления 144 Гц. Этот чип также предлагает оптимизацию для видео в ночное время и обеспечивает отличные возможности съемки видео даже в условиях минимального освещения.
Подтверждено, что iQOO Neo 8 Pro поставляется с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ хранилища UFS 4.0, что позиционирует его как флагманское устройство высокого класса. Его тест AnTuTu превзошел любой другой телефон Android на этой платформе, включая серию ASUS ROG Phone 7. Более подробная информация о серии Neo 8 ожидается в ближайшие дни, а перед официальным запуском в Китае ожидаются дополнительные утечки и тизеры.
© Антон Печеровый,
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