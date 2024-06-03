Анонсы: ASUS выпускает ROG Ally X за 799 долларов

03.06.2024, MForum.ru

ASUS выпустила ROG Ally X, новейший портативный игровой ПК компании. Это не преемник прошлогодней ROG Ally, а более дорогой вариант, в котором устранены многие недостатки оригинальной модели.

Самым большим улучшением ROG Ally X стал аккумулятор большего размера. При этом ASUS снизила энергопотребление с 80 Втч на ROG Ally до 40 Втч на новой модели. ASUS не делала никаких заявлений о фактическом времени автономной работы Ally X, но автономность может увеличиться вдвое по сравнению с оригинальной моделью.

Улучшилась ситуация с хранилищем и памятью. ROG Ally X поставляется с твердотельным накопителем PCIe NVMe емкостью 1 ТБ вместо 512 ГБ исходной модели. Что еще более важно, ROG Ally X использует более распространенные диски M.2 формата 2280 по сравнению с диском размера 2242 на Ally, поэтому модернизация диска стала более дешевой и простой.

Что касается памяти, она была обновлена с 16 ГБ 6400 МГц LPDDR5 до 24 ГБ 7500 МГц LPDDR5. Таким образом, можно выделить больше памяти для графического процессора, без ущерба для ОС и остальных приложений в системе.

ASUS внесла несколько изменений во внутреннюю систему охлаждения. В ROG Ally X используются новые вентиляторы, которые тоньше, но при этом обеспечивают увеличение воздушного потока на 10%. Новый дизайн также направляет воздух к дисплею, что сохраняет его прохладу во время игр. Компания также переместила слот для карты microSD, который в оригинальной модели имел тенденцию работать со сбоями из-за близости к вытяжному отверстию.

Внешний вид также был переработан, хотя на первый взгляд устройство похоже. Корпус теперь имеет более плавные изгибы по сравнению с более острыми углами оригинала. Рукоятки стали глубже, что обеспечивает более надежный и удобный хват. Положение джойстиков и элементов управления было изменено для облегчения перехода. Джойстики также были улучшены, чтобы обеспечить лучшую обратную связь и продлить срок службы. D-pad был переработан и теперь менее залипает при выполнении круговых движений. Сканер отпечатков пальцев вверху теперь вогнут, чтобы его было легче найти. И, наконец, задние кнопки стали меньше, чтобы уменьшить количество случайных нажатий.

Что касается возможностей подключения, ROG Ally X заменяет комбинацию USB-C + разъем мобильного интерфейса ROG XG на два порта USB-C, один из которых — Thunderbolt 4, а другой — USB 3.2 Gen 2. В тоже время ROG Ally X весит 678 г, что на 68 г больше, чем оригинальное устройство.

ROG Ally X использует тот же чип Ryzen Z1 Extreme, что и оригинал (для X не существует варианта, отличного от Extreme). Устройство оснащено тем же 7-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1080p, частотой 120 Гц с AMD FreeSync Premium. Динамики такие же, как и беспроводное соединение. Зарядное устройство мощностью 65 Вт входит в комплект поставки. Программное обеспечение было обновлено новой версией ASUS Armory Crate SE (также доступна исходная версия), но оно по-прежнему работает в Windows 11 Home.

В целом ROG Ally X кажется большим шагом вперед по сравнению с оригинальной моделью, хотя и не является ее преемником. Было особенно приятно видеть, что многие конкретные жалобы, поднятые в обзорах Ally (дисплей нагревается во время игр, датчик отпечатков пальцев сложнее использовать, неглубокие ручки, слишком легко случайно нажать кнопку «Назад»), учтены в обновлении модели.

ROG Ally X уже доступен для предварительного заказа. Он поставляется только в черном цвете и стоит 799 долларов США с трехмесячной подпиской Game Pass.