MForum.ru
01.11.2024,
19 ноября Asus анонсирует серию ROG Phone 9. Новинки будут базироваться на чипсете Snapdragon 8 Elite, а данные утечек говорят о «лучшей технологией рассеивания тепла, доступной на данный момент».
Кроме того, смартфоны ROG Phone 9 оснастят экранами LTPO OLED ROG, которые получат иметь рекордную (для смартфонов) частоту обновления 185 Гц. Также источники утверждают, что это будет плоский экран. Из прочего сообщается о защиты от воды и пыли согласно требованиям стандарта IP68 и множестве ИИ-функций. Дизайн устройств был раскрыт на рендерах, попавших в сеть на прошлой неделе.
© Антон Печервый,
Публикации по теме:
03.06. [Новинки] Анонсы: ASUS выпускает ROG Ally X за 799 долларов / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Asus Zenfone 11 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 представлен официально / MForum.ru
11.03. [Новости компаний] Микроэлектроника в Японии / MForum.ru
11.03. [Новости компаний] Renesas Electronics Corporation / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: Появились спецификации и изображения Asus Zenfone 10 / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 13 дебютирует с Snapdragon 8 Elite, кольцом камеры RGB и огромной батареей / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 13 с Snapdragon 8 Elite, обновленными камерами и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Asus ROG Phone 9 Pro будет поддерживать рекордную частоту обновления экрана / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею / MForum.ru
30.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro дебютируют с 11,2-дюймовым дисплеем 144 Гц разрешением 3.2K / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Tecno MegaPad 10 – бюджетный планшет с длительным временем автономной работы / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Poco C75 с ценой $109 представлен официально / MForum.ru
25.10. [Новинки] Слухи: Samsung готовит смартфоны W25 и W25 Flip для китайского рынка / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X8 и X8 Pro — Dimensity 9400, впечатляющие камеры / MForum.ru
24.10. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Poco C75 / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei представила HarmonyOS Next — свою собственную ОС, конкурирующую с Android / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 Pro с Helio G100, экраном 120 Гц и 50 Мп камерой / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 13 и Nova 13 Pro официально представлены в Китае / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: iQOO подтвердил емкость АКБ смартфона iQOO 13 / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Vivo готовится анонсировать смартфон S20 / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Honor Tablet GT Pro дебютирует с экраном OLED 144 Гц и SD 8s Gen 3 / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Honor X60 Pro и Honor X60 представлены официально / MForum.ru
18.10. [Новинки] Это интересно: Новый iPad mini поставляется с пониженным чипсетом A17 Pro / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A16 4G с Helio G99 представлен официально / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 Plus – Snapdragon 695, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru