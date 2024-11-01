Слухи: Asus ROG Phone 9 Pro будет поддерживать рекордную частоту обновления экрана

01.11.2024, MForum.ru

19 ноября Asus анонсирует серию ROG Phone 9. Новинки будут базироваться на чипсете Snapdragon 8 Elite, а данные утечек говорят о «лучшей технологией рассеивания тепла, доступной на данный момент».

Кроме того, смартфоны ROG Phone 9 оснастят экранами LTPO OLED ROG, которые получат иметь рекордную (для смартфонов) частоту обновления 185 Гц. Также источники утверждают, что это будет плоский экран. Из прочего сообщается о защиты от воды и пыли согласно требованиям стандарта IP68 и множестве ИИ-функций. Дизайн устройств был раскрыт на рендерах, попавших в сеть на прошлой неделе.