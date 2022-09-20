Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6D и 6D Ultimate базируются на чипах MediaTek

MForum.ru
20.09.2022,
Компания ASUS пополнила портфолио своих устройств смартфонами ROG Phone 6D и 6D Ultimate. Новинки представляют собой версии ROG Phone 6 и 6 Pro, в которых на смену Snapdragon 8+ Gen 1 пришел чипсет MediaTek Dimensity 9000+. Кроме того, новинки получили ОЗУ типа LPDDR5X, тогда как у предшественников используется LPDDR5.
В технической части ASUS ROG Phone 6D и 6D Ultimate схожи: 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 165 Гц, строенная тыловая камера (50 Мп основной, 13 Мп широкоугольный, 5 Мп макро, запись видео 8К), 12 Мп фронтальная и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт.
Отличия заключаются в объемах памяти и наличии дополнительного дисплея на задней панели ROG Phone 6D Ultimate, тогда как у ROG Phone 6D используется светодиодный индикатор. Стоимость ROG Phone 6D с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти составит 949 евро, ROG Phone 6D Ultimate с 16 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти – 1399 евро (в комплект поставки этого смартфона также входит кулер AeroActive Cooler 6). Выпускаться новинки будут только в одном цветовом варианте – сером.
© Антон Печеровый,
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