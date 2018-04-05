Анонсы: Представлен защищенный смартфон Archos Saphir 50X

MForum.ru
05.04.2018,
Компания Archos пополнила свое портфолио смартфоном Saphir 50X. Новинка относится к классу защищенных устройств. Габариты Archos Saphir 50X составляют 146,6x76x13 мм, экран закрыт Gorilla Glass 4, а в части защиты от воды и пыли новинка соответствует стандарту IP68.
Диагональ экрана Archos Saphir 50X – 5 дюймов, разрешение – HD. Основа аппаратной платформы – чипсет Mediatek MT6737 дополненный 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Камеры довольно скромны: основная – 8 Мп (интерполяция до 13 Мп), фронтальная – 2 Мп (с интерполяцией до 5 Мп). Из прочего отметим поддержку двух SIM-карт, Bluetooth 4.0, GPS, Wi-Fi b/g/n, FM-радио и порт microUSB 2.0. Емкость аккумулятора – 4000 мАч (у прошлогодней модели Archos Saphir 50 она составляла 5000 мАч). Зато вес стал меньше, а программная часть получила обновление до Android 7.0 Nougat, тогда как Archos Saphir 50 работал под управлением 6.0 Marshmallow. В рамках предзаказа Archos Saphir 50X можно приобрести за 179,99 евро, стандартная цена составит 229,99 евро.
© Антон Печеровый,
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