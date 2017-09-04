IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине?

MForum.ru

IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине?

04.09.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Завершилась проходившая в Берлине выставка IFA 2017. Несмотря на перенос анонса Samsung Galaxy Note на отдельное мероприятие, в рамках IFA было показано немало интересных новинок. В первую очередь речь идет о новых флагманах от Sony и LG. В рамках этой статьи мы кратко расскажем о смартфонах, которые отметились на IFA 2017.

Alcatel

IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине

На стенде Alcatel нашлось место для четырех новых смартфонов – Idol 5S, Idol 5, A7 XL и A7, а также смартчасам Move time, представляющим собой детские часы-треккер.


Archos

IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине

Компания Archos привезла на IFA 2017 смартфоны линейки Access (с дисплеями в диапазоне от 4-4,5 до 5,5 дюймов), Archos Core 50, «крепыша» Archos Sense 47X и 10,1-дюймовый слайдер Archis Sense 101X. В топовом сегменте разместились Archos Diamond Alpha + и Diamond Tab.


Acer

IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине

Несмотря на то, что Acer воздержался от  анонса новых смартфонов на IFA, компания показала довольно интересный продукт, в лице камеры Holo360, которая оснащена чипсетом Snapdragon 625, экраном и программным обеспечением на базе Android 7.1. Также на стенде Acer нашлось место для еще одной камеры Vision360, 15,6-дюймового Chromebook 15, Acer Swift 5, Switch 7 Black Edition и Spin 5.


Asus

IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине

Анонсы новых смартфонов линейки Zenfone компания провела до начала IFA 2017, а в Берлин компания привезла линейку ноутбуков и гарнитуру Mixed Reality.


Cat

IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине

Cat был в своем репертуаре и привезл на IFA 2017 прочные смартфоны Cat S41 и Cat S31, ставшие развитием линейки устройств для промышленного использования.


Honor / Huawei

IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине

Владеющая суббрендом Honor компания Huawei в плане смартфонов не привезла в Берлин ничего интересного, ограничившись новым цветом Robin Egg Blue смартфона Honor9.


Hisense

IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине

Для многих название Hisense не ассоциируется со смартфонами. Однако в ассортименте этого производителя они занимают важное место, а IFA 2017 была выбрана местом демонстрации HLTE300T, оснащенного экраном с соотношением сторон 18:9.


Lenovo / Motorola

IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине

К IFA 2017 компания Lenovo приурочила анонс смартфона Moto X4, получившего сдвоенную тыловую камеру, функциональную камеру на передней панели и защиту от влаги. Под брендом Lenovо были представлены гибридные устройства линейки Yoga.


LG

IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине

Для LG выставка IFA 2017 стала важной площадкой, где состоялся анонс флагманского смартфона LG V30, с отличными камерами, мощным «железом» и P-OLED-дисплеем.


Samsung

IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине

На IFA 2017 компания Samsung привезла различную носимую электронику, включая смарт-часы Gear Sport, умный браслет Gear Fit2 Pro и Gear IconX (2018).


Sony

IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине

Компания Sony по традиции отметилась интересными смартфонными новинками. На IFA 2017 были представлены флагманские смартфоны XZ1 и XZ1 Compact, оснащенные топовой аппаратной платформой, отличными камерами и дисплеями. Также был показан более доступный, но не менее интересный Sony XA1. Кроме того, на IFA 2017 были продемонстрированы разнообразные наушники и RX0, маленькая прочная камера, нацеленная на область VR.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

01.09. [Новинки]  Анонсы: Официально представлены Alcatel Idol 5S, Idol 5, A7 XL и A7 / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Moto X4 со сдвоенной камерой / MForum.ru

16.08. [Новинки] Слухи: Фотография Sony Xperia XZ1 раскрывает подробности об устройстве / MForum.ru

30.06. [Новинки] Слухи: Безрамочный флагман Sony может быть представлен на IFA 2017 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 19:50 ESPACE WOT Тема: Розничная и оптовая продажа аксессуаров
Розничная и оптовая продажа аксессуаров для смартфонов всех моделей по ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ. Подробнее на http://optovik.plp7.ru/
Вчера 23:11 iraklimova3d Тема: Юмор о мобильных телефонах и сотовой связи !
Почему нет детей Учительница обращается к директору школы: Этот Вовочка меня совсем замучил, опять удумал тут. Ну, рассказывай, - говорит директор Вовочке. Вовочка достал авторучку и начал быстро ...
Вчера 16:10 zloyfil Тема: Нужна помощь с переносом контактов на телефон
Добрый вечер! Нужна помощь экспертов в обращении с телефонами, необремененными ОС типа андроида и т.д. Передо мной встала задача переноса контактов из телефона Samsung J7 на две "простушки": 1. Vertu ...
02.09.2017 14:22 1gans Тема: Мобильный телефон упал в воду. Что делать? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29)
Разобрать по максимуму (снять АКБ , сим- карту, карту памяти).Сушить придеться долго и лучше не рисом , не феном , а положить на что-нибудь достаточно теплое,но не горячее в разобранном виде.сушить ...
02.09.2017 05:06 Fractals Тема: Итоги: МегаФон утверждает, что LTE сети запущены компанией во всех 83 российских регионах ...
Покрытие дырявое, особенно в помещеним, и не ковровое, сигнал скачет от 0 до 3 в одном районе, а то и около здания!

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

04.09. [Новинки] IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине? / MForum.ru

02.09. [Технологии] Компоненты: Huawei Kirin 970 – чипсет для устройств с искусственным интеллектом / MForum.ru

01.09. [Новинки]  Анонсы: Официально представлены Alcatel Idol 5S, Idol 5, A7 XL и A7 / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XA1 Plus с аккумулятором 3430 мАч представлен официально / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Moto X4 со сдвоенной камерой / MForum.ru

31.08. [Новинки] Анонсы: LG V30 с 6-дюймовым P-OLED-экраном и сдвоенной камерой представлен официально / MForum.ru

30.08. [Новинки] Анонсы: Microwear H2 – 3G смарт-часы с GPS / MForum.ru

30.08. [Новинки]  Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Honor 7X / MForum.ru

29.08. [Технологии] Компоненты: MediaTek Helio P23 и Helio P30 представлены официально / MForum.ru

29.08. [Новинки]  Слухи: Vkworld T2 Plus первая «умная раскладушка» с титановым корпусом / MForum.ru

29.08. [Новинки] Новинки: Смартфон дешевле 3000 рублей - Micromax Q3001 BOLT / MForum.ru

29.08. [Новинки] Новинки: Meizu представил Bluetooth-колонку A20 на российском рынке / MForum.ru

28.08. [Новинки] Анонсы: Vernee M5 оснащен экраном диагональю 5,2 дюйма / MForum.ru

28.08. [Новинки]  Это интересно: В линейке Nubia появится «бюджетный» смартфон на Snapdragon 835 / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: YotaPhone 3 (Yota 3) с e-ink дисплеем на задней панели представлен официально / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый безграничный дисплей / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu M6 Note представлен официально / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах / MForum.ru

22.08. [Новинки]  Анонсы: Micromax Canvas Infinity – бюджетный смартфон с дисплеем 18:9 / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Android 8.0 получил официальное имя Oreo / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: