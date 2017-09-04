IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине?

MForum.ru
04.09.2017,
Завершилась проходившая в Берлине выставка IFA 2017. Несмотря на перенос анонса Samsung Galaxy Note на отдельное мероприятие, в рамках IFA было показано немало интересных новинок. В первую очередь речь идет о новых флагманах от Sony и LG. В рамках этой статьи мы кратко расскажем о смартфонах, которые отметились на IFA 2017.
На стенде Alcatel нашлось место для четырех новых смартфонов – Idol 5S, Idol 5, A7 XL и A7, а также смартчасам Move time, представляющим собой детские часы-треккер.
Компания Archos привезла на IFA 2017 смартфоны линейки Access (с дисплеями в диапазоне от 4-4,5 до 5,5 дюймов), Archos Core 50, «крепыша» Archos Sense 47X и 10,1-дюймовый слайдер Archis Sense 101X. В топовом сегменте разместились Archos Diamond Alpha + и Diamond Tab.
Несмотря на то, что Acer воздержался от анонса новых смартфонов на IFA, компания показала довольно интересный продукт, в лице камеры Holo360, которая оснащена чипсетом Snapdragon 625, экраном и программным обеспечением на базе Android 7.1. Также на стенде Acer нашлось место для еще одной камеры Vision360, 15,6-дюймового Chromebook 15, Acer Swift 5, Switch 7 Black Edition и Spin 5.
Анонсы новых смартфонов линейки Zenfone компания провела до начала IFA 2017, а в Берлин компания привезла линейку ноутбуков и гарнитуру Mixed Reality.
Cat был в своем репертуаре и привезл на IFA 2017 прочные смартфоны Cat S41 и Cat S31, ставшие развитием линейки устройств для промышленного использования.
Владеющая суббрендом Honor компания Huawei в плане смартфонов не привезла в Берлин ничего интересного, ограничившись новым цветом Robin Egg Blue смартфона Honor9.
Для многих название Hisense не ассоциируется со смартфонами. Однако в ассортименте этого производителя они занимают важное место, а IFA 2017 была выбрана местом демонстрации HLTE300T, оснащенного экраном с соотношением сторон 18:9.
К IFA 2017 компания Lenovo приурочила анонс смартфона Moto X4, получившего сдвоенную тыловую камеру, функциональную камеру на передней панели и защиту от влаги. Под брендом Lenovо были представлены гибридные устройства линейки Yoga.
Для LG выставка IFA 2017 стала важной площадкой, где состоялся анонс флагманского смартфона LG V30, с отличными камерами, мощным «железом» и P-OLED-дисплеем.
На IFA 2017 компания Samsung привезла различную носимую электронику, включая смарт-часы Gear Sport, умный браслет Gear Fit2 Pro и Gear IconX (2018).
Компания Sony по традиции отметилась интересными смартфонными новинками. На IFA 2017 были представлены флагманские смартфоны XZ1 и XZ1 Compact, оснащенные топовой аппаратной платформой, отличными камерами и дисплеями. Также был показан более доступный, но не менее интересный Sony XA1. Кроме того, на IFA 2017 были продемонстрированы разнообразные наушники и RX0, маленькая прочная камера, нацеленная на область VR.
© Антон Печеровый,
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