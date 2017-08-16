Слухи: Фотография Sony Xperia XZ1 раскрывает подробности об устройстве

16.08.2017, MForum.ru

По мере приближения IFA 2017 растет и количество утечек об устройствах, которые будут показаны на этой выставке. В частности компания Sony привезет в Берлин флагманский смартфон Xperia XZ1, схематичные изображения которого и «живые» фото уже появились в сети.

По имеющимся данным компания Sony решила не изменять привычному дизайну OmniBalance, поэтому новинка будет похожа на Xperia XZ, XZ и XZ Premium. Внутри Sony Xperia XZ1 нашлось место для чипсета Snapdragon 835, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана составит 5,2 дюйма, при этом источники говорят о том, что его разрешение будет FullHD.

Отдельно стоит отметить 19 Мп камеру MotionEye, умеющую записывать видео с частотой 960 кадров в секунду. Разрешение фронтальной камеры Sony Xperia XZ1 – 13 Мп. Кроме того, в активе этой нового флагмана Sony ожидаются фронтальные стереодинамики и защита от влаги по классу IP68 или IP65.

Анонс Sony Xperia XZ1 состоится 31 августа, за день до официального начала IFA 2017. Также на стенде Sony ожидаются более компактный XperiaXZ1 Compact и середнячок Xperia X1.