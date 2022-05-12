Анонсы: Sony Xperia 1 IV представлен официально

MForum.ru
12.05.2022,
Компания Sony анонсировала смартфон Xperia 1 IV. Новинка сохранила дизайн предшественников, но получила ряд аппаратных и программных улучшений.
Диагональ OLED экрана Sony Xperia 1 IV составляет 6,5 дюйма при разрешении 4К (3840 х 1644 точки). Новинка сохранила все фирменные технологии улучшения качества изображения, а относительно предшественника ее экран стал ярче на 50%. По традиции Sony обошлась без вырезов в дисплее, фронтальная камера Sony Xperia 1 IV размещена в верхней рамке. Ее разрешение составляет 12 Мп, используется сенсор Exmor RS с углом захвата 83 градуса. Защитное стекло передней и задней панелей - Gorilla Glass Victus.
Тыловая камера строенная, разрешение всех трех сенсоров составляет 12 Мп. В качестве основного используется Exmor RS со светосилой f/1.7. Широкоугольный сенсор обеспечивает угол захвата 124 градуса. Третий сенсор получил перископную оптику, относительно предшественника он обеспечивает более длинные фокусные расстояния (85-125 м). В части записи видео речь идет о поддержке 4K с частотой до 120 кадров в секунду. Также отменим процессор обработки изображений Bionz X и датчик RGBC-ИК.
В части остальных спецификаций речь идет о чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт, поддержкой беспроводной зарядки Qi, реверсивной беспроводной зарядки, а также Xperia Adaptive Charging. Дактилоскопический сенсор разместился на торце аппарата. Класс защиты от влаги – IP68. Также присутствуют стереодинамики.
Купить новинку можно будет в белом, черном и фиолетовом вариантах по цене 1299 фунтов-стерлингов.
© Антон Печеровый,
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