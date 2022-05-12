Анонсы: Sony Xperia 1 IV представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Sony Xperia 1 IV представлен официально

12.05.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Sony анонсировала смартфон Xperia 1 IV. Новинка сохранила дизайн предшественников, но получила ряд аппаратных и программных улучшений.

Анонсы: Sony Xperia 1 IV представлен официально

Диагональ OLED экрана Sony Xperia 1 IV составляет 6,5 дюйма при разрешении 4К (3840 х 1644 точки). Новинка сохранила все фирменные технологии улучшения качества изображения, а относительно предшественника ее экран стал ярче на 50%. По традиции Sony обошлась без вырезов в дисплее, фронтальная камера Sony Xperia 1 IV размещена в верхней рамке. Ее разрешение составляет 12 Мп, используется сенсор Exmor RS с углом захвата 83 градуса. Защитное стекло передней и задней панелей - Gorilla Glass Victus.

Анонсы: Sony Xperia 1 IV представлен официально

Тыловая камера строенная, разрешение всех трех сенсоров составляет 12 Мп. В качестве основного используется Exmor RS со светосилой f/1.7. Широкоугольный сенсор обеспечивает угол захвата 124 градуса. Третий сенсор получил перископную оптику, относительно предшественника он обеспечивает более длинные фокусные расстояния (85-125 м). В части записи видео речь идет о поддержке 4K с частотой до 120 кадров в секунду. Также отменим процессор обработки изображений Bionz X и датчик RGBC-ИК.

Анонсы: Sony Xperia 1 IV представлен официально

В части остальных спецификаций речь идет о чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт, поддержкой беспроводной зарядки Qi, реверсивной беспроводной зарядки, а также Xperia Adaptive Charging. Дактилоскопический сенсор разместился на торце аппарата. Класс защиты от влаги – IP68. Также присутствуют стереодинамики.

Анонсы: Sony Xperia 1 IV представлен официально

Купить новинку можно будет в белом, черном и фиолетовом вариантах по цене 1299 фунтов-стерлингов.

Анонсы: Sony Xperia 1 IV представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

11.03. [Новинки] Слухи: Sony Xperia Ace III замечен на рендерах / MForum.ru

21.02. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 5 Mark 4 – компактный смартфон на Snapdragon 8 Gen 1 Plus / MForum.ru

26.10. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia Pro-I – фотофлагман за $1799 / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Sony объявила о старте российских продаж Xperia 1 III / MForum.ru

15.04. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 III – компактный 5G-смартфон / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 6 ms, lookup=0 ms, find=6 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 11:05 ABloud Тема: Операторская аналитика паттернов поведения (03.11.2021)
[Статистика поведения абонентов. МегаФон] Жители столицы предпочли остаться дома на майские праздники 12 мая 2022, пресс-релиз "МегаФон", через MForum.ru. Количество москвичей, оставшихся дома на ...
10.05.2022 17:01 Наварский Павел Тема: Какие самые интересные девайсы за рубежом?
Для меня открытием стали электронные сигареты. Именно их увидел впервые, когда по Европе путешествовал несколько лет назад)
09.05.2022 17:18 MatveiMalikov Тема: О вреде сотовых телефонов
Зрение сильно падает из-за постоянного зависания в телефоне.
05.05.2022 16:37 ABloud Тема: Краснодарский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Фиксированный доступ. Wi-Fi. Краснодарский край] В Анапе на центральном пляже заработал Wi-Fi 05 мая 2022, Россия, Анапа, пресс-релиз, через MForum.ru. Федеральный оператор ...
04.05.2022 11:10 ABloud Тема: Спутниковая группировка гражданских спутников связи России (22.04.2014)
[Спутниковая связь. Геостационарные спутники] C вводом в эксплуатацию «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» ГП КС выходит на 4 место по числу ГСО-спутников на орбите В лидерах: с вводом в эксплуатацию ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

13.05. [Новинки] Анонсы: Hisense A9 – обновление смартфона с e-ink дисплеем / MForum.ru

12.05. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 6a представлен в рамках Google I/O 2022 / MForum.ru

12.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 III представлен официально / MForum.ru

12.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 IV представлен официально / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Honor Play 30 / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: Представлены смартчасы Urban Lite X / MForum.ru

10.05. [Новинки] Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до Android 13 / MForum.ru

10.05. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos R7 c 1 дюймовым сенсором представлен официально / MForum.ru

06.05. [Новинки] Анонсы: Начались продажи смартфона Infinix Smart 6 / MForum.ru

06.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 2T представлен официально / MForum.ru

05.05. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 8 Lite замечен на фото / MForum.ru

05.05. [Новинки] Анонсы: Moto E32 представлен официально / MForum.ru

04.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nothing Phone (1) / MForum.ru

04.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G82 / MForum.ru

03.05. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 40 Ultra замечен на рендере / MForum.ru

02.05. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 30 представлен официально / MForum.ru

02.05. [Новинки] Анонсы: Фитнес-браслет Huawei Band 7 представлен официально / MForum.ru

29.04. [Новинки] Анонсы: Hi Nova 9z 5G представлен официально / MForum.ru

29.04. [Новинки] Слухи: Poco M4 5G получит чипсет Dimensity 700 и 6,58-дюймовый дисплей / MForum.ru

27.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Micromax IN 2c на чипсете Unisoc T610 с АКБ 5000 мАч / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: