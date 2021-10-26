Анонсы: Sony Xperia Pro-I – фотофлагман за $1799

26.10.2021, MForum.ru

Компания Sony анонсировала смартфон Xperia Pro-I. Новинка примечательна своей фоточастью, основой которой является 1-дюймовая 12 Мп матрица с оптикой ZEISS Tessar T. Размер пикселя – 2,4 мкм, что в совокупности с мощными алгоритмами обработки фото на процессоре Bionz X позволяет получить качественные снимки в любых условиях.

Вспомогательные сенсоры с широкоугольным (124 градуса) и телефото объективами также имеют разрешение 12 Мп. Кроме того, в активе тыловой камеры присутствует сенсор iTOF.

В части остальных спецификаций Sony Xperia Pro-I схож с Sony Xperia 1 lll.В активе новинки присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением 3840 х 1644 точки без вырезов, чипсет Qualcomm Snapdragon 888, 12 Гб ОЗУ, 512 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой Xperia Adaptive Charging 30 Вт.

Дактилоскопический сенсор разместился на торце аппарата, также в наличии стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio, Dolby Atmos, DSEE Ultimate, аппаратная поддержка 360 Reality Audio, 360 Spatial Sound. Еще одна «фишка» новинки – выделенная аппаратная кнопка для быстрых действий, а чтобы предотвратить падение телефона предусмотрено ушко для ремня. Защита от влаги - IP65/IP68. Продажи Sony Xperia Pro-I стартуют в 2022 году, цена в большинстве стран составит $1799.