Анонсы: Представлен Sony Xperia 1 V с многослойной матрицей Exmor T и 4K OLED-дисплеем

11.05.2023, MForum.ru

Sony представила новый флагман Xperia 1 V, получивший первый в своем роде многослойный датчик Exmor T для мобильных устройств, который обещает поднять съемку смартфонов при слабом освещении на новый уровень. Кроме того, устройство оснащено OLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9 и разрешением 4K.

Размер экрана Sony Xperia 1 V – 6,5 дюйма при частоте обновления до 120 Гц. Он сохраняет X1 для мобильного движка из Xperia 1 IV, который направлен на повышение качества видео с помощью некоторых умных улучшений программного обеспечения. Для защиты экрана используется Gorilla Glass Victus 2. Фронтальная камера разрешением 12 Мп и сенсором 1/2,9 дюйма размещена в классической рамке.

Задняя панель также покрыта стеклом Gorilla Glass Victus 2 и имеет уникальную цепкую поверхность, не похожую ни на один другой телефон. В сочетании с ребристыми сторонами это действительно повышает удобство использования Xperia 1 V. В части защиты от влаги и пыли новинка получила сертификаты IP65 и IP68.

Внутри Xperia V находится чипсет Snapdragon 8 Gen 2 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. В отличие от почти любого другого смартфона премиум-класса, флагман Sony оснащен слотом для карт памяти microSD, который позволяет легко расширять встроенное хранилище. Sony стремится не повторить фиаско с перегревом, которое было у Xperia 1 IV, поэтому Xperia 1 V поставляется с увеличенным на 60% объемом рассеивающего тепло листа. Компания также много работала над снижением энергопотребления камеры, которая является одним из основных источников тепла внутри современного смартфона.

К счастью, меньшее энергопотребление не было достигнуто за счет уменьшения размера сенсора. За объективом F/1,9 находится датчик изображения 1/1,35 дюйма, который на 70% больше, чем у Xperia 1 IV. Это 52-мегапиксельный многоформатный датчик, то есть соотношение сторон 4,3:3, которое находится посередине между 4:3, которые обычно используются для фотографий, и 16:9 для большинства видео. Таким образом, хотя вы не можете использовать полное разрешение ни в одном из сценариев, в каждом из них вы получаете небольшое кадрирование вместо большого в одном из случаев. Возможно, вы вспомните Nokia 808 PureView, проделывавший аналогичный трюк в свое время.

Но Sony Xperia 1 V не использует древний датчик FSI 808 — вместо этого он оснащен современным датчиком изображения BSI Quad-Bayer с отдельными пикселями 1,12 мкм, которые объединяют 4-к-1 для создания 12-мегапиксельных фотографий с пикселями 2,24 мкм. Но, что делает его действительно уникальным – структура пикселя, в которой фотодиод и транзистор разделены на два отдельных слоя, что помогает максимизировать количество захваченного света и уменьшить шум.

Sony утверждает, что новый датчик позволит Xperia 1 V работать в два раза лучше, чем его предшественник, в условиях низкой освещенности. Компания также, наконец, добавила ночной режим, чтобы помочь в очень темных условиях.

Помимо основной камеры, новый флагман Sony оснащен таким же 12-мегапиксельным телеобъективом 85-125 мм F/2,3-F/2,8 с непрерывным зумом, что и прошлая модель. Еще один 12-мегапиксельный датчик находится за 16-миллиметровым сверхширокоугольным объективом с автофокусом. Датчик TOF больше не используется, так как Sony утверждает, что ее алгоритмы искусственного интеллекта настолько продвинуты на данный момент, что сделали его ненужным.

Кроме того, Sony обновила свои приложения Photo Pro и Video Pro, созданные авторами, добавив вертикальный пользовательский интерфейс и фокусировку, а стримеры теперь могут следить за чатом прямо с экрана телефона.

Что касается звука, Sony Xperia 1 V предлагает улучшенные стереодинамики с большей громкостью и более насыщенными басами. Сохранен и аудиоразъем 3,5 мм предназначен для тех, кто по-прежнему предпочитает использовать проводные наушники.

Sony Xperia 1 V питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт и восстанавливает 50% заряда за 30 минут. Телефон также поставляется с беспроводной и обратной беспроводной зарядкой, а Sony обещает сохранить не менее 80% емкости аккумулятора после трех лет использования.

Sony Xperia 1 V будет доступен в черном, серебристо-платиновом и хаки с конца июня. Цена новинки составит 1399 евро в континентальной Европе и 1299 фунтов стерлингов в Великобритании. Цены в США будут подтверждены в ближайшее время.