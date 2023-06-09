Слухи: Sony Xperia Pro-I II может получить два 1.0" сенсора

09.06.2023, MForum.ru

Xperia Pro-I от Sony появился еще в конце 2021 года, а значит стоит ожидать выхода обновления этой модели. И, если верить слухам, компания активно работает над этим, а появившиеся в сети рендера показывают дизайн новинки.

Судя по изображениям, новинка получила две огромные камеры. Возможно, это не просто дизайнерское решение, а новинка действительно получит два 1,0-дюймовых сенсора. Напомню, у текущего поколения такой сенсор один, используется только как основная камера.

Кроме того, ходят слухи, что в будущем появится смартфон Sony, оснащенный «двухслойным транзисторным пиксельным сенсором», который будет даже больше, чем сенсоры 1.0". Впрочем, когда это будущее появится в смартфонах пока не ясно.