Слухи: Sony Xperia Pro-I II может получить два 1.0" сенсора

MForum.ru
09.06.2023,
Xperia Pro-I от Sony появился еще в конце 2021 года, а значит стоит ожидать выхода обновления этой модели. И, если верить слухам, компания активно работает над этим, а появившиеся в сети рендера показывают дизайн новинки.
Судя по изображениям, новинка получила две огромные камеры. Возможно, это не просто дизайнерское решение, а новинка действительно получит два 1,0-дюймовых сенсора. Напомню, у текущего поколения такой сенсор один, используется только как основная камера.
Кроме того, ходят слухи, что в будущем появится смартфон Sony, оснащенный «двухслойным транзисторным пиксельным сенсором», который будет даже больше, чем сенсоры 1.0". Впрочем, когда это будущее появится в смартфонах пока не ясно.
© Антон Печеровый,
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