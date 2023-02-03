Слухи: В сети появилось изображение Sony Xperia 1 V

03.02.2023, MForum.ru

Xperia 1 V от Sony может быть официально представлен на MWC в Барселоне в конце этого месяца. Фотографии устройства уже появились.

По сравнению с с Xperia 1 IV, новинка лишилась двух сенсоров: ToF и ИК-датчик RGB исчезли. Таким образом, осталось три больших сенсора (выглядят они крупнее, чем на 1 IV), нижний –камера с перископной оптикой. Кроме того, глазок вспышки переместился на островок обрамляющий блок камер, тогда как в прошлогоднем смартфоне она находилась за пределами острова, над ним.

Судя по логотипу NFC, справа от островка камеры, просочившееся устройство является международной версией Xperia 1 V. Если бы устройство было предназначено для внутреннего рынка Японии, то вместо этого был отображен логотип Felica.

По словам китайского инсайдера на Weibo, Xperia 1 V будет использовать чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, что неудивительно. Также это будет самый тонкий смартфон, использующий эту SoC, что может сделать его самым популярным устройством на Snapdragon 8 Gen 2. Кроме того, в активе новинки ожидается фирменное решение по охлаждению чипсета, позволяющее сохранить небольшую толщину смартфона.