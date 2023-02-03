MForum.ru
03.02.2023,
Xperia 1 V от Sony может быть официально представлен на MWC в Барселоне в конце этого месяца. Фотографии устройства уже появились.
По сравнению с с Xperia 1 IV, новинка лишилась двух сенсоров: ToF и ИК-датчик RGB исчезли. Таким образом, осталось три больших сенсора (выглядят они крупнее, чем на 1 IV), нижний –камера с перископной оптикой. Кроме того, глазок вспышки переместился на островок обрамляющий блок камер, тогда как в прошлогоднем смартфоне она находилась за пределами острова, над ним.
Судя по логотипу NFC, справа от островка камеры, просочившееся устройство является международной версией Xperia 1 V. Если бы устройство было предназначено для внутреннего рынка Японии, то вместо этого был отображен логотип Felica.
По словам китайского инсайдера на Weibo, Xperia 1 V будет использовать чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, что неудивительно. Также это будет самый тонкий смартфон, использующий эту SoC, что может сделать его самым популярным устройством на Snapdragon 8 Gen 2. Кроме того, в активе новинки ожидается фирменное решение по охлаждению чипсета, позволяющее сохранить небольшую толщину смартфона.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
08.12. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Phantom X2 на чиспете Dimensity 9000 и X2 Pro с выдвижным портретным объективом / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Sony представила Xperia 5 IV, последний смартфон 2022 модельного года / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 III представлен официально / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 IV представлен официально / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Sony Xperia Ace III замечен на рендерах / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Tecno Phantom V Fold замечен на живых фото / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: В сети появилось изображение Sony Xperia 1 V / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23+ представлены официально / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 5 Lite / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Realme GT Neo5 с зарядкой 240 Вт представят 9 февраля / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: В работе смартфоны семейства iQOO 12 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Chuwi HiPad XPro с ценником $150 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V40 появился на живых фото / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13 / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G53 на чипсете Snapdragon 480+ / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G73 с поддержкой 5G, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 11R анонсируют 7 февраля / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 12i с Helio G85 и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Moto G13 и G23, а также E13 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Международная версия Moto G53 готовится к релизу / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo Y55s 5G / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Рендеры показали дизайн Samsung Galaxy A24 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G – Dimensity 700, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 2023 представлен официально / MForum.ru