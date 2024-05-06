Слухи: В сети появились официальные рендеры Sony Xperia 1 VI

06.05.2024, MForum.ru

Несколько часов назад появилась обширная утечка с подробными характеристиками Sony Xperia 1 VI и серия официальных рендеров телефона, демонстрирующих его дизайн. Внешне новинка очень напоминает прошлогодний Xperia 1 V, но с иным соотношением сторон экрана – он стал более широким.

Новое соотношение сторон экрана составляет 19,5:9, частота обновления экрана составит 120 Гц, а частота дискретизации касания — 240 Гц.

У Xperia 1 VI по-прежнему большие рамки снизу и сверху, экран будет без выреза под сэлфи-камеру. Цветовая гамма модели будет включать в себя 2 варианта, их официальные маркетинговые названия пока не известны.

Экран плоский, на левом торце ничего нет, на правом размещены кнопка питания (которая будет выполнять функцию сканера отпечатков пальцев), кнопки регулировки громкости и клавиша спуска затвора камеры. Кроме того, Sony предложит официальный чехол-подставку для Xperia 1 VI.

Согласно ранее просочившимся характеристикам, смартфон должен быть оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, 12/16 ГБ оперативной памяти, тройной задней камерой со сверхширокоугольным сенсором 16 мм, основной камерой 24 мм и перископической телеобъективной камерой с зумом 85–170 мм. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч.