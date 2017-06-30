Слухи: Безрамочный флагман Sony может быть представлен на IFA 2017

MForum.ru
30.06.2017,
В китайской социальной сети Weibo появилась информация, что этой осенью компания Sony может представить флагманский смартфон, выделяющийся 6-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 и ультратонкими боковыми рамками.
И если эта информация соответствует действительности, у новинки есть все шансы стать знаковой для Sony, продемонстрировав новый подход к дизайну смартфонов. Напомню, все имеющиеся смартфоны Sony, включая Xperia XZ Premium , XZs , XA1 и XA1 Ultra, обладают достаточно широкими рамками сверху и снизу. Впрочем, в части боковых граней дисплея XA1 и XA1 Ultra можно назвать безрамочными.
Впрочем, к этой информации следует относиться с долей здорового скепсиса. На проходившем в этом году Всемирном мобильном конгрессе Дон Меса, директор по маркетингу Sony , заявил, что компания полностью довольна экранами с соотношением сторон 16:9, а для Sony Pictures именно это соотношение сторон является базовым. И выпускать устройство нестандартного формата кажется не очень логичным. Однако, для рынка смартфон с соотношением сторон 18:9 может оказаться более интересным, а Japan Display Inc. (конгломерат дисплейных подразделений Sony, Toshiba и Hitachi) объявила о начале массового производства дисплеем для смартфонов с минимальными рамками по всем четырем сторонам. А значит, шансы увидеть безрамочный смартфон Sony не так уж и малы.
© Антон Печеровый,
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