Анонсы: Sony Xperia XA1 Plus с аккумулятором 3430 мАч представлен официально

01.09.2017, MForum.ru

Компания Sony дополнила линейку Xperia XA1 аппаратом с индексом Plus. Новинка адресована потребителям, которым важны дизайн, хороший звук и отличная фоткамера. Диагональ экрана Sony Xperia XA1 Plus составляет 5,5 дюймов (разрешение – 1920х1080 точек), при этом толщина боковых рамок минимальна. Отдельно отметим разместившийся на боковом торце сканер отпечатка пальца.

Аппаратная часть Sony Xperia XA1 Plus включает в себя чипсет MediaTek Helio P20, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб, поддержку NFC, USB Type-C и быстрой зарядки Pump Express+.

Сдвоенных камер в активе новинки предусмотрено, однако ее тыловая камера порадует 1/2,3-дюймовым сенсором Exmor RS разрешением 23 Мп с поддержкой 5x Clear Image Zoom, гибридного автофокуса и апертурой f/2.0. Фронтальная камера Sony Xperia XA1 Plus имеет разрешение 8 Мп (1,4-дюймовый сенсор Exmor R, апертура объектива f/2.0). Габариты новинки – 155 x 75 x 8,7 мм, вес – 190 грамм. Ожидаемое время релиза Sony Xperia XA1 Plus на российском рынке – осень этого года, цена пока не сообщается. Выпускаться устройство будет в черном, золотом, розовом и синем вариантах.