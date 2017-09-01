Анонсы: Sony Xperia XA1 Plus с аккумулятором 3430 мАч представлен официально

MForum.ru
01.09.2017,
Компания Sony дополнила линейку Xperia XA1 аппаратом с индексом Plus. Новинка адресована потребителям, которым важны дизайн, хороший звук и отличная фоткамера. Диагональ экрана Sony Xperia XA1 Plus составляет 5,5 дюймов (разрешение – 1920х1080 точек), при этом толщина боковых рамок минимальна. Отдельно отметим разместившийся на боковом торце сканер отпечатка пальца.
Аппаратная часть Sony Xperia XA1 Plus включает в себя чипсет MediaTek Helio P20, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб, поддержку NFC, USB Type-C и быстрой зарядки Pump Express+.
Сдвоенных камер в активе новинки предусмотрено, однако ее тыловая камера порадует 1/2,3-дюймовым сенсором Exmor RS разрешением 23 Мп с поддержкой 5x Clear Image Zoom, гибридного автофокуса и апертурой f/2.0. Фронтальная камера Sony Xperia XA1 Plus имеет разрешение 8 Мп (1,4-дюймовый сенсор Exmor R, апертура объектива f/2.0). Габариты новинки – 155 x 75 x 8,7 мм, вес – 190 грамм. Ожидаемое время релиза Sony Xperia XA1 Plus на российском рынке – осень этого года, цена пока не сообщается. Выпускаться устройство будет в черном, золотом, розовом и синем вариантах.
© Антон Печеровый,
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