Анонсы: Официально представлены Alcatel Idol 5S, Idol 5, A7 XL и A7

01.09.2017, MForum.ru

К выставке IFA 2017 владеющая торговой маркой Alcatel компания TCL Corporation приурочила анонс 4 новых смартфонов, включая долгожданные устройства линейки Idol.

Глобальная версия Alcatel Idol 5S построена на базе чипсета Mediatek Helio P20 (на рынке США – Snapdragon 625), а ее спецификации включают в себя 5,2-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1920х1080 точек, 3 Гб ОЗУ, 12 Мп тыловую камеру (сенсор 1/2.8", размер пикселя 1,25 мкм, апертура f/2.0), 8 Мп камеру со вспышкой на передней панели и аккумулятор емкостью 2850 мАч. На европейский рынок Alcatel Idol 5S выйдет в темно-сером (Dark Gray) цвете по цене €399.99.

Спецификации Alcatel Idol 5 заметно скромнее: аппаратная платформа устройства построена на базе Mediatek MT6753, разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп, а в качестве тыловой используется стандартный 13 Мп модуль. В остальном Alcatel Idol 5 схож с Alcatel Idol 5S. Выпускаться эта новинка будет в серебристом (Metal Silver) и черном (Metal Black) цветах. Цена для Европы – €239.99, на российском рынке Alcatel Idol 5 появится по цене 13 990 рублей.

В активе Alcatel A7 XL присутствуют 6-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет Mediatek MT6750S с 8-ядерным процессором, 3 Гб ОЗУ и аккумулятор емкостью 4000 мАч. На задней панели новинки разместилась сдвоенная камера. Основной модуль – 12 Мп, вспомогательный – 2 Мп. Основное назначение вспомогательного модуля – различные эффекты на портретных фото. Начало продаж Alcatel A7 XL в черном и золотом цветах намечено на ноябрь текущего года. Цена – €279.99, данных о планах поставки этой модели на российский рынок пока нет.

Alcatel A7 немного компактнее. Диагональ экрана этой новинки составляет 5,5 дюймов (разрешение – 1920х1080 точек). Кроме того, вместо сдвоенного модуля установлен одиночный 16 Мп модуль. В тоже время Alcatel A7 сохранил аккумулятор емкостью 4000 мАч и ряд других спецификаций старшей модели. Цена – €229.99, на российском рынке Alcatel A7 появится по цене 13 990 рублей.