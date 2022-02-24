Анонсы: Alcatel 1V 2021 представлен официально

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Анонсы: Alcatel 1V 2021 представлен официально

24.02.2022, MForum.ru

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Alcatel официально представил модель Alcatel 1V 2021 модельного года. Новый Alcatel 1V 2021 (он же Alcatel V1 2021) приходит на смену Alcatel 1V 2020, выпущенному 2 года назад. Смартфон оснащен большим дисплеем, строенной камерой и улучшенным аккумулятором.

Анонсы: Alcatel 1V 2021 представлен официально

От предшественника Alcatel 1V 2021 отличается новым дизайном, предлагающим увеличенный блок камер. На передней панели находится 6,52-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом и разрешением HD+. Он имеет соотношение сторон 20:9 и стандартную частоту обновления 60 Гц. Экран оснащен режимами ухода за глазами, такими как комфорт для глаз и режим чтения. Режим Eye-comfort уменьшает вредный синий свет, излучаемый экраном.

Анонсы: Alcatel 1V 2021 представлен официально

Тыловая камера представлена 13 Мп основным сенсором в паре с 2 Мп макро и 2 Мп датчиком глубины. Фронтальная камера – 5 Мп. «Сердцем» Alcatel 1V 2021 стал чипсет MediaTek Helio A22 в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Емкость АКБ – 5000 мАч (у предшественника – 4000 мАч), мощность быстрой зарядки – 10 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на задней панели. ОС – Android 11 Go Edition.

Анонсы: Alcatel 1V 2021 представлен официально

Цены на Alcatel 1V 2021 пока не разглашаются, но ожидается, что они будут объявлены в ближайшее время. Смартфон представлен в двух цветах — Space Grey (космический серый) и Atlantic Blue (атлантический голубой).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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