Анонсы: Alcatel 1V 2021 представлен официально

MForum.ru
24.02.2022,
Alcatel официально представил модель Alcatel 1V 2021 модельного года. Новый Alcatel 1V 2021 (он же Alcatel V1 2021) приходит на смену Alcatel 1V 2020, выпущенному 2 года назад. Смартфон оснащен большим дисплеем, строенной камерой и улучшенным аккумулятором.
От предшественника Alcatel 1V 2021 отличается новым дизайном, предлагающим увеличенный блок камер. На передней панели находится 6,52-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом и разрешением HD+. Он имеет соотношение сторон 20:9 и стандартную частоту обновления 60 Гц. Экран оснащен режимами ухода за глазами, такими как комфорт для глаз и режим чтения. Режим Eye-comfort уменьшает вредный синий свет, излучаемый экраном.
Тыловая камера представлена 13 Мп основным сенсором в паре с 2 Мп макро и 2 Мп датчиком глубины. Фронтальная камера – 5 Мп. «Сердцем» Alcatel 1V 2021 стал чипсет MediaTek Helio A22 в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Емкость АКБ – 5000 мАч (у предшественника – 4000 мАч), мощность быстрой зарядки – 10 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на задней панели. ОС – Android 11 Go Edition.
Цены на Alcatel 1V 2021 пока не разглашаются, но ожидается, что они будут объявлены в ближайшее время. Смартфон представлен в двух цветах — Space Grey (космический серый) и Atlantic Blue (атлантический голубой).
© Антон Печеровый,
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