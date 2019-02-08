Слухи: Alcatel 1s и ZTE Blade A5 2019 станут первыми смартфонами на базе Spreadtrum SC9863A

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Слухи: Alcatel 1s и ZTE Blade A5 2019 станут первыми смартфонами на базе Spreadtrum SC9863A

08.02.2019, MForum.ru

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Мы привыкли, что аппаратной основой большинства смартфонов являются чипсеты Qualcomm, MediaTek, Samsung или Huawei. Однако, на этом рынке есть и еще один игрок — китайская компания Unicom, до прошлого года носившая имя Spreadtrum. Впрочем, для своих чипов она эту торговую марку сохранила.

Слухи: Alcatel 1s и ZTE Blade A5 2019 станут первыми смартфонам на базе Spreadtrum SC9863A

По данным XDA Developers уже в ближайшее время будут представлены смартфоны Alcatel и ZTE на базе чипсетов Spreadtrum. Напомню, на CES 2019 состоялся официальный анонс Alcatel 1с, построенного на базе чипсета Spreadtrum SC7731E (4 ядра, 1,3 ГГц). Его улучшенная версия Alcatel 1s ожидается со Spreadtrum SC9863A на борту. Технически этот чип представляет собой восемь ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 1,6 ГГц в сочетании с графическим процессором PowerVR GE8322. Также в активе Alcatel 1s ожидаются дисплей разрешением 720х1440 точек, 3 Гб ОЗУ и Android Pie из коробки.

Что касается ZTE Blade A5 2019, то этот смартфон получит лишь 1 Гб ОЗУ. Но, как и новинка от Alcatel, будет снабжен дисплеем разрешением HD+ и работать под управлением Android Pie из коробки. Но, судя по объему ОЗУ, речь идет о версии платформы Android Go. Информации о дате анонса/релиза пока нет. Но, вполне возможно, что устройства появятся на MWC 2019.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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