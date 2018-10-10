Пресс-релизы: Fly Life Compact 4G – смартфон для жизни, доступный для каждого!

MForum.ru
10.10.2018,
Бренд Fly объявляет о начале продаж нового бюджетного смартфона Fly Life Compact 4G, обладающего базовым набором всех необходимых функций: поддержка 4G, производительный 4х-ядерный процессор, свежая ОС Android Oreo (Go edition), камера 8 МП, большой дисплей в 5” в современном формате 18:9. Новинка порадует стильным дизайном, качественными материалами корпуса и выбором цвета. Смартфон уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 4 990 рублей.
Больше экрана, меньше рамок!
Fly Life Compact 4G получил 5-дюймовый дисплей с разрешением 960 x 480 пикс. Формат дисплея с соотношением сторон 18:9 соответствует современным тенденциям в мире мобильных технологий и позволяет отображать больше визуального контента на одной странице.
Благодаря уменьшению ширины рамок дисплея и использованию более вытянутой формы, смартфон, несмотря на большую диагональ экрана, сохранил компактные габариты корпуса, которым удобно управлять одной рукой.
Идеален для повседневных задач
Новинка станет надежным партнёром в ваших ежедневных делах, обеспечивая быструю работу всех приложений и скоростное интернет-соединение!
В сердце Fly Life Compact 4G – чипсет Spreadtrum SC9832E, в основе которого лежат четыре ядра ARM Cortex-A7, работающие с максимальной тактовой частотой 1.3 ГГц. Новинка получила 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 32 ГБ с помощью карты памяти.
Аккумулятор 2100 мАч гарантирует длительную работу устройства без дополнительной подзарядки, благодаря невысокому энергопотреблению процессора и функциям энергосбережения операционной системы.
Ничего лишнего с Android Go
Fly Life Compact 4G работает под управлением новейшей ОС Android Oreo (Go edition). Версия Go – это облегченный вариант операционной системы, который отличается высокой скоростью работы и занимает в два раза меньше памяти, чем стандартный Android. Только самые необходимые функции и упрощенный дизайн без лишних визуальных эффектов, нагружающих систему. Также версия Go позволяет включить функцию экономии трафика и скачивать специальные «легкие» приложения из Google Play.
Коммуникационные возможности
С Fly Life Compact 4G вы всегда сможете оставаться на связи. Смартфон поддерживает 4G LTE соединение, обеспечивающее доступ к скоростному интернету. Поддержка 2 SIM карт позволяет использовать аппарат как для личных, так и для рабочих звонков, а также использовать самые выгодные тарифы на связь и передачу данных. Встроенные модули навигации GPS и A-GPS помогут быстро сориентироваться в пути.
Всё для развлечений
С Fly Life Compact 4G нелегко будет оторваться от любимых мобильных игр: графический 3D ускоритель ARM Mali 820 позволит наслаждаться виртуальным миром в качественном исполнении. мFly life Compact 4G позволит регулярно пополнять ленту в социальных сетях яркими снимками. Смартфон оснащен основной камерой с разрешением 8 МП и 2 МП модулем фронтальной камеры.
Эргономичный корпус
Fly Life Compact 4G – это компактный и эргономичный смартфон, с которым вы не захотите расставаться! Им будет удобно пользоваться как взрослому человеку, так и ребёнку, благодаря оптимальным габаритам 138.3 x 65.5 x 10 мм и небольшому весу 137 грамм. Закругленные углы смартфона и рельефная поверхность задней панели гарантируют хорошее сцепление, за счет чего смартфон не скользит и не выпадает из рук.
Благодаря широкой цветовой палитре Fly Life Compact 4G найдет отклик в сердце любого человека. Лаконичный корпус представлен в трёх популярных цветах: классический чёрный, яркий красный и нежный шампань.
Приобретение и гарантия
Fly Life Compact 4G будет доступен в розничных магазинах сотовой связи по рекомендованной цене 4 990 рублей. Комплект поставки включает в себя смартфон, аккумулятор и USB-кабель. На новинку предоставляется один год гарантии от производителя.
Подробные спецификации и фотографии по ссылке: https://www.fly-phone.ru/devices/smartphones/life_compact_4g/
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
теги: новинки розница Fly
+ +
Публикации по теме:
10.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: Новый флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro поступает в продажу в России / MForum.ru
09.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: В DOM.RU Wi-Fi через соц.сети и портал Госуслуг / MForum.ru
08.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: Билайн подготовит новосибирских студентов к работе с технологиями Big Data / MForum.ru
08.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: Билайн защитит бизнес от киберугроз / MForum.ru
08.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: Tele2 и фонд «Навстречу переменам» получили высшую награду за социальную программу / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Homtom P1 оснастят проектором яркостью 150 люменс / MForum.ru
08.10. [Новинки] Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Стеклянно-металлический UMIDIGI A3 оценен в $100 / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.1 с PureDisplay представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: LG V40 ThinQ с тремя тыловыми камерами представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru
02.10. [Новинки] Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru
02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Qin AI Phone — AI-фичефон от Xiaomi за 369 юаней / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Vkworld K1 с тройной тыловой камерой оценен в $159,99 / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Honor 8C будет представлен 11 октября / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Huawei начала прием предзаказов на Mate 20 lite / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V11 со встроенным в экран сканером отпечатка пальца приходит в Россию / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Huawei Y9 (2019) замечен в TENAA / MForum.ru