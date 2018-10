Пресс-релизы: Fly Life Compact 4G – смартфон для жизни, доступный для каждого!

10.10.2018, MForum.ru

Бренд Fly объявляет о начале продаж нового бюджетного смартфона Fly Life Compact 4G, обладающего базовым набором всех необходимых функций: поддержка 4G, производительный 4х-ядерный процессор, свежая ОС Android Oreo (Go edition), камера 8 МП, большой дисплей в 5” в современном формате 18:9. Новинка порадует стильным дизайном, качественными материалами корпуса и выбором цвета. Смартфон уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 4 990 рублей.

Больше экрана, меньше рамок!

Fly Life Compact 4G получил 5-дюймовый дисплей с разрешением 960 x 480 пикс. Формат дисплея с соотношением сторон 18:9 соответствует современным тенденциям в мире мобильных технологий и позволяет отображать больше визуального контента на одной странице.

Благодаря уменьшению ширины рамок дисплея и использованию более вытянутой формы, смартфон, несмотря на большую диагональ экрана, сохранил компактные габариты корпуса, которым удобно управлять одной рукой.

Идеален для повседневных задач

Новинка станет надежным партнёром в ваших ежедневных делах, обеспечивая быструю работу всех приложений и скоростное интернет-соединение!

В сердце Fly Life Compact 4G – чипсет Spreadtrum SC9832E, в основе которого лежат четыре ядра ARM Cortex-A7, работающие с максимальной тактовой частотой 1.3 ГГц. Новинка получила 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 32 ГБ с помощью карты памяти.

Аккумулятор 2100 мАч гарантирует длительную работу устройства без дополнительной подзарядки, благодаря невысокому энергопотреблению процессора и функциям энергосбережения операционной системы.

Ничего лишнего с Android Go

Fly Life Compact 4G работает под управлением новейшей ОС Android Oreo (Go edition). Версия Go – это облегченный вариант операционной системы, который отличается высокой скоростью работы и занимает в два раза меньше памяти, чем стандартный Android. Только самые необходимые функции и упрощенный дизайн без лишних визуальных эффектов, нагружающих систему. Также версия Go позволяет включить функцию экономии трафика и скачивать специальные «легкие» приложения из Google Play.

Коммуникационные возможности

С Fly Life Compact 4G вы всегда сможете оставаться на связи. Смартфон поддерживает 4G LTE соединение, обеспечивающее доступ к скоростному интернету. Поддержка 2 SIM карт позволяет использовать аппарат как для личных, так и для рабочих звонков, а также использовать самые выгодные тарифы на связь и передачу данных. Встроенные модули навигации GPS и A-GPS помогут быстро сориентироваться в пути.

Всё для развлечений

С Fly Life Compact 4G нелегко будет оторваться от любимых мобильных игр: графический 3D ускоритель ARM Mali 820 позволит наслаждаться виртуальным миром в качественном исполнении. мFly life Compact 4G позволит регулярно пополнять ленту в социальных сетях яркими снимками. Смартфон оснащен основной камерой с разрешением 8 МП и 2 МП модулем фронтальной камеры.

Эргономичный корпус

Fly Life Compact 4G – это компактный и эргономичный смартфон, с которым вы не захотите расставаться! Им будет удобно пользоваться как взрослому человеку, так и ребёнку, благодаря оптимальным габаритам 138.3 x 65.5 x 10 мм и небольшому весу 137 грамм. Закругленные углы смартфона и рельефная поверхность задней панели гарантируют хорошее сцепление, за счет чего смартфон не скользит и не выпадает из рук.

Благодаря широкой цветовой палитре Fly Life Compact 4G найдет отклик в сердце любого человека. Лаконичный корпус представлен в трёх популярных цветах: классический чёрный, яркий красный и нежный шампань.

Приобретение и гарантия

Fly Life Compact 4G будет доступен в розничных магазинах сотовой связи по рекомендованной цене 4 990 рублей. Комплект поставки включает в себя смартфон, аккумулятор и USB-кабель. На новинку предоставляется один год гарантии от производителя.

Подробные спецификации и фотографии по ссылке: https://www.fly-phone.ru/devices/smartphones/life_compact_4g/

теги: новинки розница Fly

