TurboPad 724 – дешево, но не так уж сердито

MForum.ru

TurboPad 724 – дешево, но не так уж сердито

02.08.2017

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Российский B-бренд TURBO представил два новых бюджетных планшета TurboPad 724 и TurboPad 1015, созданных и работающих на единой базе, с минимальными различиями в характеристиках – размере экрана и батареи. Сегодня мы рассмотрим младшую модель – 7-дюймовый TurboPad 724.

TurboPad 724 – дешево, но не так уж сердито

Технические характеристики

  • Процессор: 4-ядерный ARMCortex-A7 1300 МГц
  • Чипсет: Spreadtrum SC7731
  • Графический ускоритель: Mali-400MP
  • Оперативная память: 1 Гб
  • Встроенная память: 8 Гб
  • Поддержка карт памяти: до 32 Гб включительно
  • Дисплей: IPS, 7 дюймов, 1280х800
  • Мультитач: 5 касаний
  • Акселерометр: да
  • Датчик приближения: да
  • Операционная система: Android 6.0
  • Аккумулятор: 2500 мАч
  • Bluetooth: есть
  • Wi-Fi:     802.11 b/g/n
  • Сеть: 3G
  • Количество SIM-карт: 2 стандартные
  • Функции телефона: есть
  • Навигация: есть, GPS
  • Камера: фронтальная 0,3 Мпикс, тыловая  2,0 Мпикс
  • Вспышка: есть, тыловая
  • Габариты: 186х110х9 мм
  • Вес: 260 г
  • Интерфейсы: слот для microSD (1), разъем microUSB/OTG (1), 3,5 мм разъем для наушников (1), слот для стандартной SIM-карты (2)

TurboPad 724 – дешево, но не так уж сердито


Внешний вид

Компактные 7 дюймов планшета TurboPad упакованы в стандартный бокс бренда TurboPad. В комплектации никаких излишков и бонусов: сам планшет, краткий мануал, гарантийный талон, кабель USB и зарядное устройство. Корпус планшета выполнен из черного пластика. Текстура задней крышки стилизована под древесину, благодаря чему планшет не скользит в руке, а отпечатки не остаются вовсе.

На экране все кнопки сенсорные, а на боковых панелях устройства только качелька громкости и кнопка включения. На задней панели под крышкой есть слоты для двух стандартных SIM-карт и одной SD-карты, а рядом входы для наушников и для зарядки.

Из общих впечатлений - планшет достаточно легкий, держать одной рукой удобно. Не скользит, собран достаточно добротно, никаких щелей и скрипов. Немного туго открывается задняя крышка планшета.

TurboPad 724 – дешево, но не так уж сердито


Экран

Экран IPS с разрешением 1280х800. Неплохая цветопередача, есть регулировка яркости. Возможно, кому-то минимальной яркости будет недостаточно, и в темное время суток получится перебор – слишком ярко. А вот при дневном уличном освещении и даже на солнце контраст нормальный, блики есть, но не критичны. Углы обзора хорошие, близкие к максимальным.

При распаковке на экране «предпродажная» мембрана с основными техническими данными, которую придется снять, оставив экран голым, дополнительная защита стекла не предусмотрена. Сенсор весьма отзывчив, реагирует незамедлительно на прикосновения и поддерживает до 5 касаний.

TurboPad 724 – дешево, но не так уж сердито


Аккумулятор

Ёмкость аккумулятора у планшета 2500 мАч. Батарея не съёмная, и доступа к ней нет. В ходе эксперимента мы получили около 3,5 часов фильмов при полном заряде. Скорее всего, большинству пользователей зарядки хватит на полдня-день. Зарядить планшет до 100% можно примерно за 2,5 часа.


Камеры

Этот пункт логичнее было бы пропустить. Как правило, планшеты TurboPad не блещут хорошими камерами. Вот и в этот раз порадовать любителей селфи особо нечем. Планшет оснащен двумя камерами, фронтальной на 0.2 Мп и основной на 2 Мп. Есть модуль вспышки. Фронтальная камера подходит разве что для видео-диалогов, и то не советуем. На основную камеру, при необходимости, фотографировать можно. Но на красивые фотки для инстаграма надеяться точно не стоит.


Аппаратная платформа

TurboPad 724 работает на не самом новом, но надежном чипсете Spreadtrum SC7731 и 4-ядерном процессоре ARM Cortex A7 1300 МГц. Графический ускоритель – двухъядерный Mali 400MP. Объём оперативной памяти составляет 1 Гб, встроенной 8 Гб. Со стандартными задачами планшет справляется нормально. Воспроизведение видео в HD-качестве, музыка, вебсерфинг через 3G и Wi-Fi и пр. Все это планшет TurboPad 724 выполняет, как и положено современному, пусть и бюджетному, устройству.


Программная платформа

Планшет работает на Android 6.0. Операционная система практически ничем не отличается от стандартной. Производитель не произвел никаких заметных и не поддающихся сносу изменений в оболочке. Что дополнительно не перегружает устройство, и позволяет ему работать достаточно стабильно. За время тестов TurboPad 724 не выдал заметных сбоев в работе и не раздражал раздумьями.

TurboPad 724 – дешево, но не так уж сердито


Вывод

Для неспешного использования в качестве постоянного планшета «везде с собой» TurboPad 724 вполне подходит. Очень крепкий бюджетник, на которого не жалко около 4 тыс. руб. (можно найти и по более низкой цене, если как следует поискать).

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

10.04. [Новинки]  Анонсы: Мощный, симпатичный, бюджетный: Обзор планшета TurboPad 803

16.03. [Новинки] Анонсы: TurboKids заключил лицензионное соглашение с Nickelodeon Viacom Consumer Products / MForum.ru

19.05. [Новинки]  Гид покупателя: выбираем дешевый планшет с 3G и Android 4.4. Весна 2015 / MForum.ru

02.03. [Обзоры]  Обзор TurboPad Flex 8: Прогни планшет под себя / MForum.ru

06.02. [Новинки]  Гид покупателя: 7 дюймов, дешево, но с Android 4.4. Зима 2015 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=1 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 00:16 Гоша, он же, Жора Тема: что выбрать Xiaomi Redmi Note 4 или Uhans Note 4?
на вкус и цвет... лучше тот, что в продаже и люди пощупали. А6 сейчас всего за 74бакса можно взять
Вчера 18:59 Natasasha Тема: Samsung SGH-U800 (Страницы: 1 2)
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как отключить 3g на U800? Очень батарейка быстро садится.
Вчера 12:33 techen Тема: Нужен help в выборе планшета трансформера
Есть планшеты-трансформеры у asus, но они дорогие. По вашему бюджету prestigio единственный достойный вариант, тоже качественные вещи делают, с очень хорошей автономность.
Вчера 11:49 Buyan Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41)
Здравствуйте! Помогите разлочить! Модель: Билайн А105 ID: 232X-2ABGRU1 IMEI: 865008019738472
31.07.2017 13:20 Rolla1989 Тема: NOMU S30 mini в продаже
Защищённые смартфон Nomu S30 Mini уже в продаже, цена 159,99, а теперь цена акции 149,99 на GEARBEST Технические характеристики Nomu S30 Mini: 4,7-дюймовый экран с разрешением 1280х720 пикселей, ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

02.08. [Обзоры] TurboPad 724 – дешево, но не так уж сердито

01.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Micromax Selfie 2 / MForum.ru

31.07. [Новинки] Слухи: Появились изображения нового раскладного смартфона Samsung / MForum.ru

31.07. [Новинки]  Анонсы: Leagoo KIICAA – смартфон с аккумулятором 4050 мАч и сдвоенной камерой за $60 / MForum.ru

28.07. [Новинки] Анонсы: Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus – флагманы с дополнительным дисплеем / MForum.ru

27.07. [Новинки] Анонсы: Blackview A7 – смартфон со сдвоенной камерой за $50 / MForum.ru

27.07. [Технологии] Компоненты: USB 3.2 обеспечит скорость передачи данных до 20 Гбит/с / MForum.ru

26.07. [Новинки]  Анонсы: Xiaomi Mi 5X – сдвоенная камера, Snapdragon 625 и MIUI 9 за 1499 юаней / MForum.ru

26.07. [Новинки]  Анонсы: Oukitel K10000 Max – крепкий смартфон с аккумулятором 10000 мАч / MForum.ru

26.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Nokia 2 / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Force - обновление смартфона с небьющимся дисплеем / MForum.ru

25.07. [Новинки]  Анонсы: Blu Vivo 8 – металлический смартфон с Android Nougat за $212 / MForum.ru

25.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A7 (2018) замечен в бенчмарках / MForum.ru

24.07. [Новинки] Слухи: Появились «живые» фото «крепыша» Samsung Galaxy S8 Active / MForum.ru

24.07. [Новинки] Слухи: Qualcomm Snapdragon 836 дебютирует вместе с Pixel 2 / MForum.ru

21.07. [Новинки] Это интересно: Samsung Galaxy Note 8 будет представлен 23 августа / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: LG Q8 – 5,2-дюймовая версия V20 / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: Gretel S55 – бюджетный смартфон с двойной камерой / MForum.ru

20.07. [Новинки]  Анонсы: Alcatel A3 и A3 XL стали доступны на российском рынке / MForum.ru

19.07. [Новинки]  Анонсы: OPPO A77 со Snapdragon 625 и 16 Мп сэлфи-камерой представлен официально / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: