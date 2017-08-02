TurboPad 724 – дешево, но не так уж сердито

02.08.2017

Российский B-бренд TURBO представил два новых бюджетных планшета TurboPad 724 и TurboPad 1015, созданных и работающих на единой базе, с минимальными различиями в характеристиках – размере экрана и батареи. Сегодня мы рассмотрим младшую модель – 7-дюймовый TurboPad 724.

Технические характеристики

Процессор: 4-ядерный ARMCortex-A7 1300 МГц

Чипсет: Spreadtrum SC7731

Графический ускоритель: Mali-400MP

Оперативная память: 1 Гб

Встроенная память: 8 Гб

Поддержка карт памяти: до 32 Гб включительно

Дисплей: IPS, 7 дюймов, 1280х800

Мультитач: 5 касаний

Акселерометр: да

Датчик приближения: да

Операционная система: Android 6.0

Аккумулятор: 2500 мАч

Bluetooth: есть

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Сеть: 3G

Количество SIM-карт: 2 стандартные

Функции телефона: есть

Навигация: есть, GPS

Камера: фронтальная 0,3 Мпикс, тыловая 2,0 Мпикс

Вспышка: есть, тыловая

Габариты: 186х110х9 мм

Вес: 260 г

Интерфейсы: слот для microSD (1), разъем microUSB/OTG (1), 3,5 мм разъем для наушников (1), слот для стандартной SIM-карты (2)





Внешний вид

Компактные 7 дюймов планшета TurboPad упакованы в стандартный бокс бренда TurboPad. В комплектации никаких излишков и бонусов: сам планшет, краткий мануал, гарантийный талон, кабель USB и зарядное устройство. Корпус планшета выполнен из черного пластика. Текстура задней крышки стилизована под древесину, благодаря чему планшет не скользит в руке, а отпечатки не остаются вовсе.

На экране все кнопки сенсорные, а на боковых панелях устройства только качелька громкости и кнопка включения. На задней панели под крышкой есть слоты для двух стандартных SIM-карт и одной SD-карты, а рядом входы для наушников и для зарядки.

Из общих впечатлений - планшет достаточно легкий, держать одной рукой удобно. Не скользит, собран достаточно добротно, никаких щелей и скрипов. Немного туго открывается задняя крышка планшета.





Экран

Экран IPS с разрешением 1280х800. Неплохая цветопередача, есть регулировка яркости. Возможно, кому-то минимальной яркости будет недостаточно, и в темное время суток получится перебор – слишком ярко. А вот при дневном уличном освещении и даже на солнце контраст нормальный, блики есть, но не критичны. Углы обзора хорошие, близкие к максимальным.

При распаковке на экране «предпродажная» мембрана с основными техническими данными, которую придется снять, оставив экран голым, дополнительная защита стекла не предусмотрена. Сенсор весьма отзывчив, реагирует незамедлительно на прикосновения и поддерживает до 5 касаний.





Аккумулятор

Ёмкость аккумулятора у планшета 2500 мАч. Батарея не съёмная, и доступа к ней нет. В ходе эксперимента мы получили около 3,5 часов фильмов при полном заряде. Скорее всего, большинству пользователей зарядки хватит на полдня-день. Зарядить планшет до 100% можно примерно за 2,5 часа.





Камеры

Этот пункт логичнее было бы пропустить. Как правило, планшеты TurboPad не блещут хорошими камерами. Вот и в этот раз порадовать любителей селфи особо нечем. Планшет оснащен двумя камерами, фронтальной на 0.2 Мп и основной на 2 Мп. Есть модуль вспышки. Фронтальная камера подходит разве что для видео-диалогов, и то не советуем. На основную камеру, при необходимости, фотографировать можно. Но на красивые фотки для инстаграма надеяться точно не стоит.





Аппаратная платформа

TurboPad 724 работает на не самом новом, но надежном чипсете Spreadtrum SC7731 и 4-ядерном процессоре ARM Cortex A7 1300 МГц. Графический ускоритель – двухъядерный Mali 400MP. Объём оперативной памяти составляет 1 Гб, встроенной 8 Гб. Со стандартными задачами планшет справляется нормально. Воспроизведение видео в HD-качестве, музыка, вебсерфинг через 3G и Wi-Fi и пр. Все это планшет TurboPad 724 выполняет, как и положено современному, пусть и бюджетному, устройству.





Программная платформа

Планшет работает на Android 6.0. Операционная система практически ничем не отличается от стандартной. Производитель не произвел никаких заметных и не поддающихся сносу изменений в оболочке. Что дополнительно не перегружает устройство, и позволяет ему работать достаточно стабильно. За время тестов TurboPad 724 не выдал заметных сбоев в работе и не раздражал раздумьями.





Вывод

Для неспешного использования в качестве постоянного планшета «везде с собой» TurboPad 724 вполне подходит. Очень крепкий бюджетник, на которого не жалко около 4 тыс. руб. (можно найти и по более низкой цене, если как следует поискать).