Мобильный компаньон с LTE и Android 7.0: Обзор планшета TurboPad 1016

09.05.2018, MForum.ru

Хотя некоторые производители и пытаются экспериментировать с размером экрана планшетов, опросы показывают - большинству пользователей по душе классические экраны, с диагональю в 10 дюймов. Конечно, это уже не карманный формат, но устройства с такими дисплеями легко повсюду носить с собой, а информации на экране помещается много. Кроме того, распространённость матриц такого формата позволяет не завышать цену конечного продукта. Рассмотрим, что сегодня могут предложить недорогие 10-дюймовые Android-планшеты, на примере TurboPad 1016.

Корпус планшета производит приятное впечатление - он монолитен, в меру серьёзен, при нажатиях не скрипит. Основной материал - прочный пластик тёмно-серого цвета, на котором практически не остаются отпечатки пальцев. Передняя панель прикрыта защитным стеклом, сверху расположен глазок фронтальной видеокамеры. Стоит отметить, что производитель не стал присоединяться к достаточно нелепой гонке за всё меньшими рамками дисплея. Рамки есть, и они весьма удобны - планшет можно брать без риска случайно нажать большими пальцами на сенсор дисплея. В целом, к эргономике девайса претензий нет, пользоваться им комфортно - в том числе и за счёт веса (чуть более 500г, даже в небольшой сумке практически не чувствуется).

Матрица дисплея сделана с использованием технологии IPS. Экран отличается достойной яркостью подсветки, а также качественной передачей цветов и высоким показателем контрастности. Разрешение составляет 1280х800 пикселей, соотношение сторон экрана - 16:10, что удобно и для работы, и для просмотра мультимедийного контента. Сенсорный слой поддерживает до 5 одновременных касаний, реакция на нажатия шустрая, особенно это чувствуется в играх.

Программная составляющая представлена Android 7.0. В операционную систему производителем не было внесено никаких заметных дополнений, так что скорость работы гаджета радует. Это заметно не только при запуске либо переключении игр и утилит, но и при обычном переключении рабочих столов либо перезагрузке девайса. Если вычесть место, занимаемое системой на внутреннем накопителе, пользователю доступно около 12Гб места, которое можно расширить с помощью карт micro-SD.

Гаджет работает на чипсете MT8735, в который входит 4 ядра на архитектуре ARM (Cortex A53) с частотой 1.1ГГц и видеоускоритель Mali T720. Стоит отметить возросшую энергоэффективность данного чипсета по сравнению с предыдущими поколениями, что положительно сказывается на времени автономной работы, но об этом позже. Вычислительные способности планшета находятся на высоком уровне - так, графический адаптер обеспечивает до 81.6GLOPS на частоте 600МГц. На практике это даёт быструю работу в офисных приложениях, веб-браузере, а также играх - например, набирающая популярность онлайн-баталия Battle Bay держит стабильные 30+ fps. Что касается проигрывания видео - здесь имеется "железная" поддержка декодирования FullHD. Это разгружает процессор при запуске высококачественного видео, причём расход энергии аккумулятора при этом тоже уменьшается.

Если же говорить о коммуникационных модулях девайса, прежде всего стоит упомянуть поддержку 4G. Действительно, это не столь уж частый гость в рядах недорогих планшетов. Скорость работы в сетях LTE высокая, можно без проблем смотреть потоковое видео вплоть до 1080p. Кстати, предусмотрено сразу два слота для сим-карт формата micro, так что можно попробовать совместить преимущества сразу двух операторов мобильной связи. Разумеется, присутствуют также модуль Wi-Fi, навигационный чип GPS и модуль Bluetooth. С компьютером планшет соединяется через порт micro-USB (соответствующий кабель есть в комплекте) и определяется как обычный внешний накопитель.

Аккумулятор TurboPad 1016 обладает ёмкостью 5000мАч - приличный показатель, но иначе и быть не может, учитывая яркий и прожорливый дисплей. В основном, можно рассчитывать примерно на 2 дня работы с планшетом в смешанном режиме, с небольшим количеством игр, чтением, социальными сетями. Заряжается девайс через порт micro-USB с использованием комплектного зарядного устройства.

В итоге, как мы уже убедились, планшет TurboPad 1016 может похвастаться качественной сборкой, достойным экраном и хорошей производительностью. Учитывая всё это, а также небольшой вес новинки и хорошую автономность (как в плане аккумулятора, так и скоростного мобильного Интернета), планшет определённо верой и правдой будет служить владельцу.