Анонсы: Мощный, симпатичный, бюджетный: Обзор планшета TurboPad 803

10.04.2017

Функциональные возможности недорогих планшетов с каждым годом неуклонно растут. Ещё каких-то несколько лет назад для действительно комфортной работы необходимо было выложить круглую сумму, но сейчас всё изменилось. И можно без особых проблем выбрать устройство с полным комплектом функций и высокой производительностью. Главное - знать, на что обращать внимание. Для полноценной цифровой жизни сейчас вполне достаточно процессора с 2-4 ядрами, хорошего HD-экрана и, разумеется, максимально широких возможностей выхода в сеть, из обязательных - Wi-Fi и 3G. В качестве добротного примера недорогого гаджета, обладающего всеми этими особенностями, можно назвать TurboPad 803, которому и посвящён сегодняшний обзор.

Внешний вид

Turbopad803 выглядит сдержанно и серьёзно, 8-дюймовый экран обрамлен белой пластиковой рамочкой, на экран уже наклеена защитная пленка. Над экраном находится фронтальная камера, а также голосовой динамик.

Перевернув планшет, можно увидеть заднюю панель жемчужного цвета с логотипом TurboPad в центре. В правом нижнем углу находится динамик, а сверху - камера и вспышка. Под крышкой находятся слоты для сим карты и карты памяти. На задней стороне планшета находится разъём для microSD - карт до 32 ГБ.

По бокам планшета можно увидеть качельку громкости, аудиовыход 3.5мм и micro-USB-порт.

Дисплей

Экран обладает диагональю 8 дюймов и разрешением 800х1280. Углы обзора хорошие, инверсия цвета может быть заметна только при очень сильном отклонении планшета. к других плюсам планшета можно отнести качественную цветопередачу и яркую подсветку, а сенсор мгновенно реагирует на прикосновение. Поддерживается и мультитач до 5 касаний.

Аккумулятор

Батарея у TurboPad 803 - литий-ионная, несъёмная ёмкостью 4000мАч. В комплекте идёт зарядное устройство с силой тока 2А, чтобы полностью зарядить планшет, понадобится около двух часов.

Планшет хорошо держит заряд, его хватает, в среднем на полтора-два дня. Заряжается девайс около 2-3 часов.

Аппаратная платформа

Внутри у нашего сегодняшнего героя – система-на-чипе Spreadtrum SC7731G, в состав которой входят 4 ядра Cortex A7, отвечающие за основные вычислительные операции, а также двухъядерный графический ускоритель Mali 400 MP2. Объём установленной оперативной памяти – 1ГБ, встроенной - 8ГБ. Реальный доступный объём, конечно, несколько меньше - что-то забирает себе Android, что-то - встроенные приложения. Так что пользователю остаётся около 5 гигабайт, которые, при необходимости, легко расширяются картой micro-SD. Мощности девайса без затруднений хватает на FullHD-видео, открытие «тяжёлых» веб-сайтов, редактирование громоздких офисных документов, а также запуск качественных 3D-игр последних лет. Заскучать в дороге планшет точно не даст.

Программная платформа

Планшет работает на платформе Android 5.1. В целом, работу можно охарактеризовать как стабильную, без лагов и тормозов. Список предустановленных приложений минимален. При необходимости, и их можно удалить, докачав любимые программы из Google Play.

Коммуникации и камера

Планшет имеет модули Wi-Fi и Bluetooth. Поддерживается и OTG, позволяющий подключать внешние устройства с разъёмом USB через специальный переходник. Не обошли вниманием и навигацию, соединение со спутниками GPS отличается быстротой.

Разрешение фронтальной камеры составляет 0.3 Мп, основной – 2 Мп. Основное предназначение модулей - видеосвязь, а также эпизодическая съёмка. Стоит отметить, что, несмотря на наличие вспышки, камеры крайне чувствительны к уровню общего освещения.

Резюме

В завершение обзора скажем, что TurboPad 803 оправдал наши ожидания. За невысокую стоимость он способен предоставить все основные возможности современного планшета, с ним комфортно как работать, так и отдыхать. Отдельно отметим действительно качественный экран и крайне умеренный нагрев при нагрузке.