Белый, функциональный, эргономичный: Обзор планшета TurboPad 803

MForum.ru
09.10.2017,
Современному человеку трудно обойтись без планшета, о чём красноречиво свидетельствуют неизменно растущие объёмы продаж этих устройств. Причём зачастую пользователям наиболее важны базовые функции планшетов - работа с офисными документами, мультимедиа, игры, серфинг в сети. Кроме того, нельзя забывать и о таких важных вещах, как надёжность и удобство обращения с устройством. Сегодня мы подготовили обзор как раз одного из таких девайсов, TurboPad 803, сочетающего хорошую эргономику и достойный экран с высокой производительностью.
Корпус представлен в единственном варианте расцветки - белом. Основной материал, из которого сделан планшет - практичный и немаркий пластик. Девайс обладает диагональю экрана в 8 дюймов, но сохраняет ширину, удобную для удерживания корпуса одной рукой. Планшет минималистичен в плане физических кнопок, их лишь две - для регулирования громкости и для включения/перезагрузки устройства. Слоты расширения (micro-SD и сим-карты) закрываются съёмной панелью. Снимается она с некоторым усилием, но, скорее всего, в процессе эксплуатации она разработается. Для питания служит разъём micro-USB на верхней грани девайса. По совместительству этот же разъём используется для синхронизации с компьютером, а также для подключения периферийных USB-устройств через переходник USB-OTG. Сборка качественная, зазоров между отдельными частями корпуса нет, как и хруста при небольшом сжатии.
TurboPad 803 оснащён жидкокристаллическим дисплеем на базе матрицы IPS. Картинка выдаётся реалистичная, чему во многом способствует хорошая цветопередача и достаточно высокий показатель контрастности. Разрешение матрицы составляет 800х1280, так что плотности пикселей на дюйм вполне хватает, чтобы отдельные точки были практически неразличимы невооружённым глазом. Сенсор может одновременно обрабатывать до 5 касаний, дисплей реагирует на касания моментально.
Программная оболочка основана на Android 5.1, отличия от эталонной системы Google минимальны. Есть небольшое количество предустановленных приложений, все они без проблем удаляются, в случае необходимости. Тем не менее, стоит отметить, что набор программ предусматривает все базовые сценарии использования планшета, разве что имеет смысл доустановить MX Player из магазина приложений. В таком случае планшет будет универсален в части воспроизведения мультимедийных файлов.
Что касается "железной" части планшета, здесь трудится чипсет Spreadtrum SC7731G - то есть к услугам пользователя производительность четырёх ядер ARM Cortex A7, работающих на частоте 1.3ГГц, а также графического адаптера Mali-400MP2. Устройство без проблем справляется с HD-видео, обработкой веб-страниц, большинством игр, а также громоздкими навигационными картами. В отличие от гаджетов на базе Intel Atom, MTK и Qualcomm, даже при продолжительной нагрузке корпус практически не нагревается.
Интернет по Wi-Fi и 3G, подключение к периферии через Bluetooth 4.0, навигация по GPS - планшет не обделён средствами коммуникации с внешним миром. Стоит отметить, что модуль сотовой связи не ограничен лишь пакетной передачей данных, так что гаджет можно использовать и в качестве мобильного телефона. Для того, чтобы прикладывать его постоянно к уху, он великоват, а вот для автомобиля и работы с гарнитурой это несравненный плюс. В случае, если основной смартфон разрядился, можно просто переставить сим-карту и продолжить оставаться на связи с выводом звука на наушник или динамики авто.
За автономность отвечает несъёмный литий-ионный аккумулятор на 4000мАч. Мы протестировали девайс в следующих сценариях: вопроизведение видео 720p на средней яркости дисплея - 4.5 часа; игра в Asphalt 8 - 3 часа 40 минут; веб-серфинг по Wi-Fi - около 5 часов (использование 3G сокращает этот срок на 40 минут). Если же говорить о смешанной повседневной нагрузке, пользователь может рассчитывать на необходимость подзарядки не чаще раза в полтора-два дня. Зарядка, в зависимости от мощности зарядного устройства, занимает от 2 до 3 часов.
Подытоживая обзор, отметим, что TurboPad 803 с честью выдержал все этапы тестирования, показав себя неприхотливым и надёжным гаджетом. Он будет полезен как при работе, так и при развлечениях, а хорошие коммуникационные возможности и отличный дисплей позволят владельцу получить от планшета максимум отдачи.
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