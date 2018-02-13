Слухи: На MWC 2018 компания Archos привезет 3 бюджетных смартфона

MForum.ru
13.02.2018,
Когда речь заходит о крупных событиях индустрии, таких как MWC 2018, основное внимание публики сосредоточено на флагманах и топовых устройствах. Однако подобные мероприятия часто становятся площадкой для анонса интересных бюджетных устройств. Собственно, именно такие смартфоны планирует привезти в Барселону компания Archos.
Ожидается, что на стенде производителя будут показаны Archos Core 55S, Core 57S и Core 60S. Первая из этих новинок оценена всего в € 99 ($ 122), а ее «железо» включает в себя 5,5-дюймовый дисплей, 4-ядерный процессор в составе чипсета Spreadtrum SC9850, 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 2300 мАч. Разрешение камер Archos Core 55S, составит 8 и 2 Мп, соответственно.
Archos 57S, оцененный в € 119 ($ 147), предложит покупателю 5,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 при разрешении HD+. Аппаратная платформа аналогична предыдущей модели, но емкость аккумулятора немного выше – 2500 мАч.
Третья новинка, Archos Core 60S, представляет собой 6-дюймовый фаблет. Разрешение экрана HD+ и чипсет Spreadtrum SC9850 аналогичны предыдущей модели, однако объемы ОЗУ и встроенной памяти составляют, соответственно, 2 и 16 Гб. Ожидаемая цена € 129 ($ 160). Релиз новинок на европейском рынке состоится в ближайшие месяцы.
© Антон Печеровый,
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