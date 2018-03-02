Анонсы: SIKURPhone – смартфон+криптокошелек за $800

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Анонсы: SIKURPhone – смартфон+криптокошелек за $800

02.03.2018, MForum.ru

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Влияние на современный мир появления блокчейна, криптовалют и связанных с ними технологий пока только предстоит оценить. Смартфоны также не остались в стороне от модного тренда. Конечно, добывать криптовалюту на смартфоне занятие весьма странное, в то время как использовать его в качестве кошелька – вполне логично.

Анонсы: SIKURPhone – смартфон+криптокошелек за $800

Собственно на эту роль и позиционируется SIKURPhone от компании Sikur. Напомню, ранее это производитель заявил о себе, выпустив GranitePhone, смартфон с повышенной степенью защищенности от прослушивания. Разработкой GranitePhone специалисты Sikur занимались совместно с ARCHOS. Для SIKURPhone безопасность также является ключевой особенностью. По утверждению операционного директора компании, Александра Васконселоса, специалисты HackerOne (специализируется на выявлении уязвимостей) в течение двух месяцев тестировали систему защиты устройства и не смогли найти в ней слабых мест.

Анонсы: SIKURPhone – смартфон+криптокошелек за $800

В технической части SIKURPhone представляет собой смартфон с 5,5-дюймовым FullHD-дисплеем построенным на базе чипсета MediaTek MTK6750. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб. Разрешение основной камеры – 13 Мп, фронтальной – 5 Мп. Емкость аккумулятора – 2800 мАч. Впрочем, для SIKURPhone спецификации не главное, ведь основное в этом смартфоне – модифицированная с целью обеспечения максимально безопасности Android 7.0 Nougat со встроенным биткоин-кошельком. В рамках предварительных продаж первые 20 000 устройств будут предложены по «промо-цене» в $799.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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