Зарубежные проекты: ЮэСэМ Телеком и МегаФон с партнерами сформировали СП Digital Holding в Узбекистане

30.09.2021, MForum.ru

ЮэСэМ Телеком и МегаФон с партнерами сформировали СП Digital Holding в Узбекистане. Подписан заключительный пакет документов. Новое совместное предприятие возглавит Владимир Кравченко, знакомый многим по должности директора узбекского оператора Ucell.

Как ожидается, деятельность компании будет нацелена на расширение доступа и повышение качества телеком услуг в Узбекистане. В частности усилия предприятия будут направлены на формирование цифровой инфраструктуры, отвечающей международным стандартам, а также на внедрение передовых технологий и систем в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.

В СП вошло 100% телеком-оператора Ucell, дочерние предприятия USM - CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. Кроме того, российская сторона направит в развитие совместного предприятия $100 млн.

Доли владения новым СП распределены между "Диджитал Инвест" (это совместное предприятия МегаФон и "ЮэСэМ Телеком" - 51% долей, 49% - Агентству по управлению государственными активами Узбекистана.

Новым генеральным директором оператора Ucell (ООО Coscom) назначен Андрей Шишковский, ранее он работал директором по региональному развитию МегаФон в России.

Структуру ICS Holding Uzbekistan возглавит Андрей Майгур.

Анатолий Бачикалов останется генеральным директором CRPT Turon.

«Создание СП Digital Holding, приход на рынок такого сильного игрока как ПАО «МегаФон» будет способствовать внедрению передовых технологических решений. Руководством страны перед отраслью поставлены большие задачи по цифровой трансформации отраслей экономики, в том числе и по дальнейшему развитию мобильной связи.

Цифровая экономика определена в качестве основного драйвера экономического роста, поэтому предстоит повысить качество услуг мобильной связи и интернета, ускорить развитие систем электронной коммерции, цифровых сервисов и программных продуктов», – говорит Олимжон Умаров, советник Премьер-министра Республики Узбекистан.

«Уверен, что экспертиза МегаФона и наших партнеров «ИКС Холдинг» и ЦРПТ, а также профессиональная команда, сформированная уже на этапе создания СП, позволит холдингу занять лидерские позиции в стране и предложить самые передовые технологии как абонентам, так и бизнес-сообществу. От МегаФона мы предоставим коллегам из Узбекистана полный доступ к нашему опыту, технологиям и успешным кейсам», – подчеркнул генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

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Справка об участниках проекта (из пресс-релиза компании):

«ЮэСэМ Телеком» – цифровое подразделение холдинговой компании USM. Контролирует 100% телеком-оператора МегаФон и ИТ-группы «ИКС Холдинг». Основные владельцы «ЮэСэМ Телеком» – USM (80% акций), Иван Стрешинский (10%) и Антон Черепенников (10%).

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.

«ИКС Холдинг» – российская многопрофильная ИТ-группа, в которую входит 30 компаний, объединенных в пять субхолдингов, – YADRO, Nexign, «Цитадель», «Криптонит» и «Форпост». Приоритетные направления деятельности «ИКС Холдинга» – цифровая трансформация крупных предприятий, информационная безопасность, системы хранения данных, криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, технологии блокчейн и искусственный интеллект. Холдинг – крупнейший поставщик ИТ для операторов связи и входит в Топ-3 крупнейших ИТ-разработчиков России.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) создан для реализации масштабных проектов в цифровой экономике. ЦРПТ является совместным проектом USM (50%), ГК Ростех (25%) и «Элвис-Плюс групп» (25%). ЦРПТ создает государственную информационную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров в России. CRPT Turon по результатам эксперимента определен оператором системы маркировки в Республике Узбекистан, которая создана в формате государственно-частного партнерства.

Ucell — оператор сотовой связи стандартов GSM, UMTS, LTE и 5G, лидер на рынке сотовой связи Узбекистана. Услугами компании пользуется 8 млн абонентов. На 1 августа 2021 года покрытие в населённых пунктах составляло 97,8% (GSM); 73,2% (UMTS); 73,4% (LTE). Ucell — пионер стандарта 5G в Узбекистане.

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