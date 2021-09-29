Развитие сетей: Билайн сообщает о рефарминге диапазона 1800 МГц и расширении покрытия в Северной Осетии-Алании

MForum.ru
29.09.2021,
Билайн информирует о расширении сети 4G/LTE на территории республики Северная Осетия - Алания. Число базовых станций 4G/LTE увеличено вдвое по сравнению с сентябрем 2020 года. В частности, новые базовые станции появились во Владикавказе, Моздоке, Алагире, в станицах Павлодольская, Луковская и ряде других населенных пунктов. Впервые сеть LTE Билайн заработала в селах Чми, Ногкау, Црау.
Кроме строительства новых базовых станций для наращивания покрытия, Билайн также увеличил емкость сети LTE 1800 в рамках рефарминга частот. В итоге скорость мобильного интернета в республике по данным компании выросла в 1,5 раза по отношению к осени 2020 года.
Директор Владикавказского отделения Билайн Сергей Тобоев:
«В этом году у нас проходит рекордная за последние 5 лет стройка. Инвестиции в сеть и модернизацию инфраструктуры намного выросли, благодаря этому мы смогли улучшить показатели надежности соединения и скорости интернет-доступа. И уже видим рост потребления мобильного интернета: объем трафика в сети 4G в сентябре стал в 1,5 раза больше, чем год назад. Планируем и дальше развивать сеть, ориентируясь на обращения абонентов, чтобы они могли пользоваться любыми цифровыми сервисами в комфортном режиме».
Данные по использованию частот для сетей 4G/LTE (могут быть неполными)
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теги: телеком Билайн ВымпелКом Северная Осетия - Алания развитие сетей рефарминг 1800МГц
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