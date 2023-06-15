Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Северной Осетии - Алагир

15.06.2023, MForum.ru

МегаФон рассказывает о проведенной модернизации телеком-объектов в центральной части и частном секторе города Алагир в Южной Осетии. Качество покрытия улучшено не только на улицах города, но и в помещениях.

Рост трафика мобильной передачи данных в сети МегаФон в 2023 году в Алагире составил 12%, интересно, что оператор отмечает также рост голосового трафика - на 10%. Поддерживается режим VoLTE вызовов, если абонентское оборудование его поддерживает.

В 1 квартале 2023 года по данным независимого исследования компании Ookla медианная скорость скачивания информации из сети у пользователей МегаФона в республике превысила 29 Мбит/сек. Оператор утверждает, что это лучший в республике показатель.

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теги: МегаФон развитие сетей Северная Осетия

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