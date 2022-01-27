Развитие сетей: ВымпелКом сообщает о развитии сети 4G/LTE в Северной Осетии

MForum.ru
27.01.2022,
ВымпелКом сообщает о том, что вдвое увеличил сеть 4G/LTE в 2021 году в республике Северная Осетия - Алания.
В частности, новые базовые станции появились во Владикавказе, Моздоке, Дигоре, Алагире, в станицах Павлодольской, Луковской и в других населенных пунктах. В результате сеть 4G/LTE оператора выросла почти вдвое.
Директор Владикавказского отделения билайн Сергей Тобоев:
«В 2021 году мы инвестировали в развитие сети в республике больше, чем суммарно за последние два года. Основной акцент был сделан на расширении сети, чтобы наши абоненты всегда могли оставаться на связи с близкими. Помимо этого, мы реализовали проект по оптимизации работы оборудования (рефарминг), благодаря этому скорость мобильного интернета, по нашим данным, в среднем выросла в 1,5 раза. В 2022 году планируем продолжить развитие сети, одно из главных направлений – улучшение покрытия в туристических зонах».
В 2021 году мобильный интернет 4G/LTE билайн впервые появился в 15 населенных пунктах республики (в селах Хаталдон, Црау, Верхний Бирагзанг, Цемса, Дзуарикау, Кадгарон, Мичурино, Коста, Сухотское, Сурх-Дигора, Новый Урух, Донгарон, Киевское, Раздольное, Троицкое).
Абоненты стали больше пользоваться онлайн-сервисами для учебы, работы или отдыха: за год потребление мобильного интернета выросло почти в 1.5 раза.
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теги: развитие сети Вымпелком билайн Северная Осетия
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