Развитие сетей: ВымпелКом сообщает о развитии сети 4G/LTE в Северной Осетии

27.01.2022, MForum.ru

ВымпелКом сообщает о том, что вдвое увеличил сеть 4G/LTE в 2021 году в республике Северная Осетия - Алания.

В частности, новые базовые станции появились во Владикавказе, Моздоке, Дигоре, Алагире, в станицах Павлодольской, Луковской и в других населенных пунктах. В результате сеть 4G/LTE оператора выросла почти вдвое.

Директор Владикавказского отделения билайн Сергей Тобоев:

«В 2021 году мы инвестировали в развитие сети в республике больше, чем суммарно за последние два года. Основной акцент был сделан на расширении сети, чтобы наши абоненты всегда могли оставаться на связи с близкими. Помимо этого, мы реализовали проект по оптимизации работы оборудования (рефарминг), благодаря этому скорость мобильного интернета, по нашим данным, в среднем выросла в 1,5 раза. В 2022 году планируем продолжить развитие сети, одно из главных направлений – улучшение покрытия в туристических зонах».

В 2021 году мобильный интернет 4G/LTE билайн впервые появился в 15 населенных пунктах республики (в селах Хаталдон, Црау, Верхний Бирагзанг, Цемса, Дзуарикау, Кадгарон, Мичурино, Коста, Сухотское, Сурх-Дигора, Новый Урух, Донгарон, Киевское, Раздольное, Троицкое).

Абоненты стали больше пользоваться онлайн-сервисами для учебы, работы или отдыха: за год потребление мобильного интернета выросло почти в 1.5 раза.

пресс-релиз компании МегаФон

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