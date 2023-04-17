VoWiFi: ВымпелКом расширяет поддержку VoWiFi - Владикавказ и Северная Осетия

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VoWiFi: ВымпелКом расширяет поддержку VoWiFi - Владикавказ и Северная Осетия

17.04.2023, MForum.ru

Вымпелком продолжает расширять географию поддержки такой услуги, как VoWiFi. На этот раз оператор сообщает об организованной поддержке VoWiFi в республике Северная Осетия-Алания. На конец 2022 года оператор предоставлял услуги VoWiFi в 42 регионах России, в 2023 году продолжаются работы по запускам поддержки этой технологии в регионах, где эти услуги до сих пор не предоставлялись - вспомним запуски 2023 года, например, в Астраханской и Курской области, в Ставропольском крае и Карачаево-Черкессии.

 

 

Чем хороша услуга VoWiFi? Она позволяет подключившись к сети Wi-Fi, например, к домашней сети, получить возможность звонить и получать звонки, обмениваться SMS даже в ситуации, когда, например, соответствующее помещение находится в зоне слабого приема сигнала сотовой связи или вовсе за пределами покрытия сотовой сети мобильной связи. При этом к какому подключению применяются условия домашнего тарифа абонента. Также интересен сценарий использования VoWiFi в зарубежных поездах, поскольку, подключаясь, например, к гостиничной сети Wi-Fi, можно сэкономить на звонках в роуминге.

Директор Владикавказского отделения билайн Мурат Андиев:

«Запуск технологии VoWiFi – важный этап развития голосовой связи в Республике Северная Осетия-Алания. Благодаря VoWiFi клиенты билайн могут оставаться на связи в местах с неустойчивым сигналом сотовой сети: говорить по телефону и получать СМС там, где есть Wi-Fi соединение. Мы продолжим расширять покрытие сети 4G в регионе, а также запускать новые технологии, улучшая качество предоставляемых услуг».

Для использования VoWiFi следует включить поддержку VoWiFi в настройках смартфона, если он поддерживает эту технологию. Кроме того, желательно, чтобы используемая SIM-карта была приобретена до 2016 года.

Услуга полезная и отрадно видеть усилия ВымпелКома по развертыванию ее поддержки в России.

пресс-релиз билайн

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теги: Вымпелком билайн VoWiFi Wi-Fi calling Северная Осетия Алания развитие сетей технологии

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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