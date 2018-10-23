Анонсы: Официально представлен блокчейн смартфон HTC Exodus 1

23.10.2018, MForum.ru

Компания HTC официально представила свой первый смартфон, позиционируемый как устройство с поддержкой технологии блокчейн. Новинка уже доступна для предварительного заказа, но к покупателям она отправится не ранее декабря.

Особенность устройства - криптографический кошелек Zion, который за счет специальных схемных решений производитель защитил «от ненадежных частей ОС (Android Oreo) и приложений». За счет Zion новинка превращается в кошелек с криптовалютой. Для восстановления ключей на случай утраты вам нужно выбрать несколько доверенных людей, которые смогут перевыпустить ваши ключи только собравшись вместе (Shamir Secret Sharing). HTC Exodus 1 имеет и другие интеграции с миром криптовалюты, включая запуск децентрализованных приложений. Детали HTC не раскрыли, но по слухам базой является Ethereum.

Что касается самого HTC Exodus 1, то этот аппарат получил 6-дюймовый дисплей разрешением 1440p (18:9), чипсет Snapdragon 845, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (с основным сенсором 16 Мп), 8 Мп камеру на передней панели и аккумулятор емкостью 3500 мАч. В части защиты от воды новинка соответствует IP68. Оплатить HTC Exodus 1 можно только криптовалютой — BTC 0.15 или ETH 4.78, что на текущий момент составляет около $960 / $830. Какая цена будет завтра покажет время.