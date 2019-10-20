Анонсы: HTC выпускает еще один блокчейн-телефон - Exodus 1s

20.10.2019, MForum.ru

Тайваньская компания HTC официально анонсировала второй смартфон, нацеленный на работу с криптовалютными кошельками. Основная ценность новинки для крипто-энтузиастов – возможность запустить биткойн-узел прямо на телефоне. Если не вдаваться в подробности, то новинка может хранить все данные в своей памяти и не обращаться к внешним серверам при выполнении операций.

Причем, без карты microSD здесь не обойтись, а объем самой карты должен составлять не менее 400 Гб. Напомню, текущая бухгалтерская книга Биткойн весит порядка 260 ГБ и растет со скоростью примерно 60 ГБ в год. Причем без привлечения сторонних сервисов Exodus 1s может работать только с биткоинами. Что касается «железа», то все очень скромно. В активе Exodus 1s присутствуют 5,7-дюймовый дисплей разрешением HD+ с соотношением сторон 18:9, чипсет Snapdragon 435, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловая камера с PDAF-фокусировкой, 13 Мп фронтальная камера с фиксированным фокусом и аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС – Android 8.1. Цена новинки 219 евро.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Официально представлен блокчейн смартфон HTC Exodus 1 / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Смартфон HTC Exodus будет представлен 22 октября / MForum.ru

[ПО] Software-Update #06: SmartDroid Daemon V1.1 для HTC Sensation, Perfect Galaxy для Samsung Galaxy S II и прочее / MForum.ru