MForum.ru
20.10.2019,
Тайваньская компания HTC официально анонсировала второй смартфон, нацеленный на работу с криптовалютными кошельками. Основная ценность новинки для крипто-энтузиастов – возможность запустить биткойн-узел прямо на телефоне. Если не вдаваться в подробности, то новинка может хранить все данные в своей памяти и не обращаться к внешним серверам при выполнении операций.
Причем, без карты microSD здесь не обойтись, а объем самой карты должен составлять не менее 400 Гб. Напомню, текущая бухгалтерская книга Биткойн весит порядка 260 ГБ и растет со скоростью примерно 60 ГБ в год. Причем без привлечения сторонних сервисов Exodus 1s может работать только с биткоинами. Что касается «железа», то все очень скромно. В активе Exodus 1s присутствуют 5,7-дюймовый дисплей разрешением HD+ с соотношением сторон 18:9, чипсет Snapdragon 435, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловая камера с PDAF-фокусировкой, 13 Мп фронтальная камера с фиксированным фокусом и аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС – Android 8.1. Цена новинки 219 евро.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
23.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен блокчейн смартфон HTC Exodus 1 / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Смартфон HTC Exodus будет представлен 22 октября / MForum.ru
20.07. [ПО] Software-Update #06: SmartDroid Daemon V1.1 для HTC Sensation, Perfect Galaxy для Samsung Galaxy S II и прочее / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: HTC выпускает еще один блокчейн-телефон - Exodus 1s / MForum.ru
20.10. [ПО] Анонсы: Объявлен список моделей Xiaomi, которые получат MIUI 11 / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: В России появится смартфон TCL PLEX / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 2 Z оценен в 29 990 рублей / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Oppo Reno 2 / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4 представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X5 – бюджетный защищенный смартфон с 4G / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: BQ 5731L Magic S с поддержкой NFC представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy A5? / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Motorola One Macro с макро-камерой представлен официально / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 8 Pro представлен в России / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Redmi 8 оснастили 12 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A20s оснастили тройной камерой / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Sony Xperia 8 / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A9 (2020) и A5 (2020) – бюджетные смартфоны с АКБ 5000 мАч / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ – вьетнамские смартфоны для российского рынка / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: LG G Pad 5 10.1 FHD – планшет на Qualcomm Snapdragon 821 / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Realme XT с 64 Мп камерой появился в России / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Vsmart Live – вьетнамский ответ Redmi Note 7 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Samsung Galaxy Fold / MForum.ru