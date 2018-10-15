Слухи: Смартфон HTC Exodus будет представлен 22 октября

MForum.ru

Слухи: Смартфон HTC Exodus будет представлен 22 октября

15.10.2018, MForum.ru

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В течении последних месяцев компания HTC не раз говорила о смартфоне, ориентированном на использование технологии блокчейн и защиту конфиденциальнрости. Предоставляемая компанией информация была довольно расплывчатой, однако уже скоро новинка может стать реальностью.

Слухи: Смартфон HTC Exodus будет представлен 22 октября

Ранее компания HTC обещала, что анонс новинки состоится уже этой осенью. И это может оказаться правдой. Производитель уже зарегистрировал в Instagram аккаунт HTC.Exodus, где разместил тизер новинки и дату 10.22. В части спецификаций HTC Exodus достоверной информации пока нет.

Слухи: Смартфон HTC Exodus будет представлен 22 октября

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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