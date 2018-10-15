MForum.ru
15.10.2018,
В течении последних месяцев компания HTC не раз говорила о смартфоне, ориентированном на использование технологии блокчейн и защиту конфиденциальнрости. Предоставляемая компанией информация была довольно расплывчатой, однако уже скоро новинка может стать реальностью.
Ранее компания HTC обещала, что анонс новинки состоится уже этой осенью. И это может оказаться правдой. Производитель уже зарегистрировал в Instagram аккаунт HTC.Exodus, где разместил тизер новинки и дату 10.22. В части спецификаций HTC Exodus достоверной информации пока нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Google Pixel 3 и 3 XL / MForum.ru
10.09. [Новинки] Слухи: HTC работает над 5G-флагманом со Snapdragon 855 / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: HTC U12 Life – середнячок со сдвоенной камерой / MForum.ru
13.08. [ПО] Это интересно: Sony и HTC объявили о планах обновления до Android 9.0 Pie / MForum.ru
26.07. [Новинки] Слухи: HTC U12 Life получит 6-дюймовый дисплей 18:9 и Snapdragon 636 / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен раскладной смартфон Samsung W2019 / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Смартфон HTC Exodus будет представлен 22 октября / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8C со Snapdragon 632 представлен официально / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.1 Plus — недорогой смартфон со сдвоенной камерой и NFC / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845 / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8X появился в России с подарком за предзаказ / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K1 со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Google Pixel 3 и 3 XL / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Homtom P1 оснастят проектором яркостью 150 люменс / MForum.ru
08.10. [Новинки] Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Стеклянно-металлический UMIDIGI A3 оценен в $100 / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.1 с PureDisplay представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: LG V40 ThinQ с тремя тыловыми камерами представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru
02.10. [Новинки] Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru
02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru