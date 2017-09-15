Анонсы: Новинки от Archos получили защиту от влаги и пыли

15.09.2017, MForum.ru

Осенью текущего года французская компания Archos планирует вывести на рынок два новых смартфона и планшетный компьютер, нацеленных в сегмент «до 280 евро». Все три новинки относятся к классу устройств защищенных от влаги и пыли и работают под управлением Android Nougat.

Самым доступным аппаратом линейки является Archos Sense 47X, который оценен в 199 евро. Спецификации Archos Sense 47X включают в себя 4,7-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет MediaTek MT6737 (4 ядра, 1,3 ГГц), 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 13 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. В части устойчивости к внешним воздействиям Archos Sense 47X сертифицирован по стандарту IP68.

Archos Sense 50X, оснащенный немного более крупным дисплеем (5 дюймов, 1920х1080 точек), будет продаваться за 279 евро. Аппаратная платформа Archos Sense 50X также построена на базе MediaTek MT6737, но он оснащен 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения и аккумулятором емкостью 3500 мАч. Отдельно отметим поддержку NFC. В части защиты от влаги Archos Sense 50X сертифицирован по стандарту IP68.

Класс защиты планшетного компьютера Archos Sense 101X несколько скромнее, лишь IP54 (защита от брызг). В активе Archos Sense 101X присутствуют 10,1-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет MediaTek MT8735, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 6000 мАч. Цена новинки составит 279 евро.