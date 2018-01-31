Анонсы: ARCHOS Diamond Omega – смартфон с флагманскими характеристиками за 45499 рублей

MForum.ru
31.01.2018,
Компания ARCHOS объявила о планах начала продаж на российском рынке смартфона Diamond Omega. Новинка позиционируется как самый современный и совершенный смартфон «бриллиантовой» серии с неповторимой стильной внешностью, мощнейшей начинкой, выдающимися характеристики камер, широкими коммуникационными возможностями.
Впрочем, если отбросить красивые слова из пресс-релиза, ARCHOS Diamond Omega действительно неплох. Аппаратная платформа новинки построена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 835 дополненного 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана ARCHOS Diamond Omega составляет 5,7 дюйма, разрешение – 2040х1080 точек, для защиты дисплея используется минеральное стекло Corning Gorilla Glass 3.
Тыловая и фронтальная камеры сдвоенные. Основная камера ARCHOS Diamond Omega сочетает 12 Мп сенсор с апертурой f/1.8 с дополнительным 23 Мп сенсором (апертура f/2.0), используемым для обеспечения двухкартного зума без потери качества. Фронтальные сенсоры имеют разрешение 5 Мп, а за счет сдвоенности получаются красивые эффекты, включая размытие фона. Емкость аккумулятора ARCHOS Diamond Omega – 3100 мАч, естественно поддерживается быстрая зарядка Qualcomm Quickcharge 3.0. Продажи новинки в России начнутся уже в феврале по цене 45499 рублей.
© Антон Печеровый,
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