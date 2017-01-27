Анонсы: Archos 55b Cobalt и 50b Cobalt – обновление бюджетной линейки

MForum.ru
27.01.2017,
Компания Archos обновила представленные в прошлом году смартфоны 55b Cobalt и 50b Cobalt. Наиболее заметным отличием от прошлогодних версий этих устройств – переход на систему-на-чипе от Qualcomm, а также выросшие объемы памяти.
Конечно, то топовых чипсетах речи не идет. «Сердцем» Archos 55b Cobalt и 50b Cobalt является бюджетный Qualcomm Snapdragon 210. Таким образом, обе новинки поддерживают LTE-сети. Объемы оперативной и флэш памяти составляют 1 / 2 и 16 / 32 Гб, соответственно. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD объемом до 64 Гб. Разрешение экранов 1280х720 точек, при этом диагональ дисплея 55b Cobalt составляет 5,5-дюймов, 50b Cobalt – 5 дюймов. Отличается и емкость аккумуляторов – более компактная модель оснащена батареей емкостью 2000 мАч, более крупная – 2600 мАч. Также в активе Archos 55b Cobalt и 50b Cobalt присутствуют 13 Мп тыловая камера со вспышкой, сканер отпечатка пальца на задней панели и 2 Мп фронтальная камера. ОС – ОС Android 6.0. Информация о дате начала продаж и рекомендованных ценах для российского рынка пока не раскрывается.
© Антон Печеровый,
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