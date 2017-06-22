Анонсы: Kodak в сотрудничестве с Archos запускает два новых планшета

MForum.ru
22.06.2017,
Спустя пару месяцев после анонса своего первого гибрида фотокамеры и смартфона, компания Kodak выпустила два новых планшетных компьютера. Производством и продажей устройств будет заниматься компания Archos, однако на рынке новинки будут представлены как Kodak Tablet 7 и Kodak Tablet 10.
Диагонали экранов составят 7 и 10 дюймов. В части спецификаций Kodak Tablet получились достаточно скромными. «Сердцем» устройств является чипсет Mediatek MTK8321 (4 ядра Cortex-A53, 1,3 ГГц) дополненные 1 Гб ОЗУ и 16/32 Гб встроенной памяти (Kodak Tablet 7 / Kodak Tablet 10). Для расширения объема встроенной памяти можно использовать карты памяти microSD объемом до 64 Гб. Разрешение тыловой камеры новинок составит 8 Мп, фронтальной – 2 Мп. Зато устройства поставляются с предустановленными приложениями Cyberlink, позволяющими редактировать изображения и видео.
В части коммуникационных возможностей речь идет о поддержке двух SIM-карт (только 3G-сети HSPA+ 21 Мбит/с), Wi-Fi b/g/n и Bluetooth. Емкость аккумулятора Kodak Tablet 7 составляет 2500 мАч, Kodak Tablet 10 – 6000 мАч. Появление новинок в продаже ожидается в конце июня по цене €79,99 (Kodak Tablet 7) / €119.99 (Kodak Tablet 10). Цветовая гамма включает черный и желтый варианты устройств.
© Антон Печеровый,
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