Анонсы: Archos запускает 4 новых смартфона

15.06.2017, MForum.ru

Французская компания Archos анонсировала четыре новых смартфона. Две новинки относятся к серии Diamond (Diamond Alpha и Diamond Gamma), а две других к серии Sense (55s и 50x). Все аппараты будут доступны на европейском рынке уже в июле.

Самая интересная из новинок, Archos Diamond Alpha, оснащена 5,2-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 точек, чипсетом Snapdragon 652, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенной 13 Мп камерой на задней панели (Sony IMX286, один RGB, другой - монохромный) и 16 Мп фронтальной камерой с возможностью записи 4К-видео. На задней панели Diamond Alpha разместился сканер отпечатка пальца. Также отметим небольшой красный кружок на передней панели, вызывающий стойкие ассоциации с nubia Z17 mini. С учетом скидки €50, Archos Diamond Alpha можно купить за €299.

Archos Diamond Gamma представляет собой более доступное и простое устройство, получившее алюминиевый корпус толщиной 8 мм. На передней панели аппарата разместился 5,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1280х720 точек, под ним – кнопка «Домой» со встроенным сканером отпечатка пальцев. Внутри Archos Diamond Gamma нашлось место для чипсета Snapdragon 435, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD). Впрочем, многим этот аппарат покажется знакомым – в марте текущего года компания ZTE анонсировала nubia M2 Lite, который и стал базой для Archos Diamond Gamma. Цена – €199.

Archos Sense 55S оснащен 5,5-дюймовым дисплеем, занимающим 78% площади передней панели. Объем ОЗУ новинки 2 Гб, встроенной памяти – 16 Гб (+карта microSD объемом до 128 Гб). Также присутствуют сдвоенная 8 Мп камера и сканер отпечатка пальцев. Емкость аккумулятора – 3000 мАч, программная составляющая Android 7.0 Nougat. Цена Archos Sense 55S – €249.

Archos Sense 50X позиционируется как устройство для «суровых» условий эксплуатации. Класс защиты от воды и пыли – IP68, а аппарат устойчив к падениям с высоты до 1 метра. Допустимый диапазон температур – -20 до +50 градусов Цельсия. Для защиты экрана используется Gorilla 3. В части «железа» речь идет о 5-дюймовом FullHD-дисплее, чипсете Mediatek MT6737T, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и аккумуляторе емкостью 3500 мАч. Цена – €169.