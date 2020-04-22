Анонсы: Hisense F50 – 5G-смартфон на чипсете UNiSoC

MForum.ru
22.04.2020,
Портфолио компании Hisense пополнил смартфон F50. Отличительная особенность этого устройства – поддержка 5G-сетей, которая реализована на базе аппаратного решения от компании UNiSoC, ранее носившей имя Spreadtrum. Чипсет называется UNiSoC Tiger T7510.
Чипсет UNiSoC Tiger T7510 выпускается по 12 нм технологическому процессу, а его конфигурация включает 2 процессорных кластера (4х2 ГГц + 4х1,8 ГГц) и графический ускоритель PowerVR GM9446. Диагональ экрана новинки – 6,52 дюйма при разрешении HD+. В активе Hisense F50 присутствуют 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камера в конфигурации 48+8+2+2 Мп, 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5010 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Купить новинку можно будет за 2199 юаней.
© Антон Печеровый,
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