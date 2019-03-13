Слухи: Hisense U30 со Snapdragon 675 будет представлен 14 марта на AWE 2019

13.03.2019, MForum.ru

Впервые смартфон Hisense U30 засветился на CES 2019, став первым устройством на базе системы-на-чипе Snapdragon 675. Полномасштабный анонс модели может состоятся уже 14 марта во время Всемирной выставки бытовой техники и электроники (AWE).

Hisense U30 будет оснащен 6,3-дюймовым экраном разрешением 1080x2340 точек с круглым вырезом под фронтальную камеру, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, сочетанием 48 и 5 Мп сенсоров на задней панели, 20 Мп фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой Quick Charge 4.0. В программной части ожидается ОС Android 9 Pie.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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