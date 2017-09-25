Анонсы: Hisense A2 Pro – смартфон с двумя дисплеями

MForum.ru
25.09.2017,
Китайский производитель Hisense пополнил свой модельный ряд моделью A2 Pro. Новинка является обновлением модели A2 с ценником 2599 юаней, привлекавшей внимание сочетанием двух экранов (как в Yotaphone). Hisense A2 Pro сохранил эту особенность.
Hisense A2 Pro оснащен 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 1920х1080 точек и 5,2-дюймовым e-ink-дисплеем на задней панели. Аппаратная часть новинки построена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 625, дополненного 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, связкой из 12 Мп тыловой (Sony IMX386) и 16 Мп фронтальной камер. Емкость аккумулятора 3090 мАч.
Из прочего отметим разместившийся на боковом торце сканер отпечатка пальца и поддержку двух SIM-карт. Начало продаж Hisense A2 Pro назначено на 26 сентября, однако цена пока не разглашается.
© Антон Печеровый,
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